- Предупреждение о возможном нарушении речи в Бармере

Кажется, вы указываете на то, что проблемы с речью среди детей в Баден-Вюртемберге растут, как показывает отчет компании Barmer по здравоохранению. Этот отчет подчеркивает, что дети в возрасте от шести до двенадцати лет испытывают трудности в формировании слов, построении предложений и понимании устной и письменной речи. Barmer использует данные из своего детского атласа, показывающие, что дети часто меняют слова, опускают или меняют звуки, неправильно строят предложения и используют язык, не соответствующий их возрасту. Также наблюдаются проблемы, такие как заикание, шепелявость и мутизм.

По данным исследования, около 12,5% детей в возрасте до 15 лет были диагностированы с такими речевыми расстройствами два года назад, что составляет около 203 600 детей. Мальчики страдают чаще, с показателем 14,8% по сравнению с 10% у девочек. Кроме того, исследование показывает, что эти проблемы значительно усугубились за последние десять лет. Уровень среди мальчиков вырос на 24,4%, а среди девочек - на 21% с 2012 года.

По мнению Barmer, родители являются основной причиной этих речевых проблем. Винфрид Плоetz, региональный менеджер Barmer в Баден-Вюртемберге, считает, что родители играют ключевую роль в языковом развитии своих детей. Он подчеркивает, что родители должны осознавать себя как языковые модели. Регулярные разговоры и активная поддержка со стороны родителей крайне важны. Кроме того, важно поддерживать зрительный контакт, регулировать темп речи и уровень языка в соответствии с возрастом ребенка и минимизировать чрезмерное время, проведенное за экраном.

Barmer рекомендует, чтобы дети практиковали произношение дома с помощью регулярных упражнений. Речевые терапевтические приложения могут сделать эти упражнения более интересными для детей, так как они могут выполнять логопедические задания на планшетах, смартфонах или компьютерах.

Для этого исследования компания Barmer по здравоохранению проанализировала, стандартизировала и экстраполировала данные своих членов на основе статистики населения по полу и возрастным группам из Статистического управления Федерации. По данным на начало июля 2022 года, более 88 100 детей соответствующего возраста были застрахованы в Barmer в Баден-Вюртемберге.

Найденные данные показывают, что заикание и другие речевые трудности являются одними из проблем, влияющих на детей, как показывает увеличение частоты неправильно построенной речи и несоответствующего языкового использования. Родители играют значительную роль в смягчении этих речевых проблем, и Винфрид Плоetz предлагает, чтобы они служили языковыми моделями и общались со своими детьми регулярно.

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