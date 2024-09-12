Предупреждение о потенциальном взрыве в Спрингфилде, США

Из-за безосновательного утверждения, распространенного республиканцами США, в частности Дональдом Трампом, о якобы поедании мигрантами домашних животных в Спрингфилде, Огайо, этот небольшой городок находится в центре внимания некоторое время. Теперь городская администрация получила угрозу взрыва. Как сообщается в Facebook городской администрацией, оба городская ратуша и начальная школа были закрыты. Угрожающее предупреждение было отправлено по электронной почте утром, и ведутся усилия для установления отправителя.

Разговор о мигрантах в Спрингфилде начался, когда члены Республиканской партии, в том числе кандидат в вице-президенты Дж.Д. Вэнс, распространяли необоснованные утверждения о якобы краже и поедании домашних животных хаитянскими мигрантами, чтобы разжечь антииммигрантские настроения.

Эти обвинения неоднократно опровергались городскими властями как безосновательные. Несмотря на это, Трамп поднял эти утверждения во время теледебатов с демократическим кандидатом в президенты Камалой Харрис, утверждая, что иммигранты в Спрингфилде поедают домашних животных местных жителей. Несмотря на угрозу взрыва, Трамп продолжал продвигать эту ложную информацию на своей онлайн-платформе, заявляя, что Огайо захлестывают нелегальные мигранты, в основном из Гаити.

Тяжелые последствия

В четверг Белый дом выразил озабоченность, предупредив, что такая дезинформация может поставить людей под угрозу. "Такой тип дезинформации опасен, потому что найдутся люди, которые в него поверят, независимо от того, насколько он абсурден и глуп", - заявил Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности. Существует риск, что эти люди могут действовать импульсивно, потенциально причиняя вред другим.

Иммиграция остается важной темой в предстоящих президентских выборах 5 ноября. Трамп выбрал жесткую, ограничительную позицию в отношении иммигрантов.

Спрингфилд насчитывает около 58 000 жителей и наблюдает увеличение иммиграции из Гаити в последнее время. Местная газета оценивает численность гаитянского населения в городе от 10 000 до 15 000. Карибская страна Гаити сталкивается с политической нестабильностью и повсеместным насилием банд, в частности в столице Порт-о-Пренсе, что заставляет многих людей уезжать.

Комиссия, состоящая из местных лидеров и сотрудников правоохранительных органов, активно расследует безосновательные утверждения и недавнюю угрозу взрыва в Спрингфилде. Комиссия решительно осуждает распространение дезинформации, считая, что это угрожает безопасности и спокойствию сообщества.

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