Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиЕвропейская комиссия

Предупреждение о потенциальном взрыве в Спрингфилде, США

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута

Предупреждение о потенциальном взрыве в Спрингфилде, США

Из-за безосновательного утверждения, распространенного республиканцами США, в частности Дональдом Трампом, о якобы поедании мигрантами домашних животных в Спрингфилде, Огайо, этот небольшой городок находится в центре внимания некоторое время. Теперь городская администрация получила угрозу взрыва. Как сообщается в Facebook городской администрацией, оба городская ратуша и начальная школа были закрыты. Угрожающее предупреждение было отправлено по электронной почте утром, и ведутся усилия для установления отправителя.

Разговор о мигрантах в Спрингфилде начался, когда члены Республиканской партии, в том числе кандидат в вице-президенты Дж.Д. Вэнс, распространяли необоснованные утверждения о якобы краже и поедании домашних животных хаитянскими мигрантами, чтобы разжечь антииммигрантские настроения.

Эти обвинения неоднократно опровергались городскими властями как безосновательные. Несмотря на это, Трамп поднял эти утверждения во время теледебатов с демократическим кандидатом в президенты Камалой Харрис, утверждая, что иммигранты в Спрингфилде поедают домашних животных местных жителей. Несмотря на угрозу взрыва, Трамп продолжал продвигать эту ложную информацию на своей онлайн-платформе, заявляя, что Огайо захлестывают нелегальные мигранты, в основном из Гаити.

Тяжелые последствия

В четверг Белый дом выразил озабоченность, предупредив, что такая дезинформация может поставить людей под угрозу. "Такой тип дезинформации опасен, потому что найдутся люди, которые в него поверят, независимо от того, насколько он абсурден и глуп", - заявил Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности. Существует риск, что эти люди могут действовать импульсивно, потенциально причиняя вред другим.

Иммиграция остается важной темой в предстоящих президентских выборах 5 ноября. Трамп выбрал жесткую, ограничительную позицию в отношении иммигрантов.

Спрингфилд насчитывает около 58 000 жителей и наблюдает увеличение иммиграции из Гаити в последнее время. Местная газета оценивает численность гаитянского населения в городе от 10 000 до 15 000. Карибская страна Гаити сталкивается с политической нестабильностью и повсеместным насилием банд, в частности в столице Порт-о-Пренсе, что заставляет многих людей уезжать.

Комиссия, состоящая из местных лидеров и сотрудников правоохранительных органов, активно расследует безосновательные утверждения и недавнюю угрозу взрыва в Спрингфилде. Комиссия решительно осуждает распространение дезинформации, считая, что это угрожает безопасности и спокойствию сообщества.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Поиск доступной квартиры в Дублине стал проблемой уже давно
Панорама

В Лондоне, где может возникнуть проблема бездомности, ситуация с жильем в Дублине.

В Лондоне, где может возникнуть проблема бездомности, ситуация с жильем в Дублине. В Дублине средняя арендная плата за квадратный метр сейчас составляет около 32,80 евро, делая его одним из самых дорогих городов Европы для жилья. Это привело к кризису жилья, в результате которого многие жители были вынуждены покинуть город

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
По словам полиции, первоначальные сомнения сохраняются
Панорама

Предполагаемый преступник освобожден после обрезания половых органов; жертва получила тяжкие повреждения

Предполагаемый преступник освобожден после обрезания половых органов; жертва получила тяжкие повреждения Разоблачена жестокая драка: Таинственное дело о пропавших гениталиях В конце февраля в городе на территории Рура правоохранители обнаружили сильно избитого 66-летнего мужчину, который, как оказалось, лишился своих гениталий. Казалось, что дело уже раскрыто после того, как был установлен предполагаемый

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Интенсивные efforts по тушению пожара в Брно, Чешская Республика – ожидаются сильные дожди в...
Панорама

Центральная Европа столкнулась с угрозой значительных осадков.

Центральная Европа столкнулась с угрозой значительных осадков. На предстоящие выходные власти Австрии и Чехии выражают серьезную обеспокоенность из-за ожидаемых проливных дождей. Австрия уже объявила предупреждение о путешествиях, в то время как чешским жителям рекомендуется готовиться к возможным эвакуациям. Впереди предстоит неделя с интенсивными дождями, главным образом в юго-восточной части Германии.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Малыш-гребенщик по имени Му Денг захватывает крупную онлайн-аудиторию и привлекает значительное...
Стоит посетить!

Минимальный бегемот по имени Му Дэн, живущий в Таиланде, недавно получил известность в Интернете.

Двухмесячный пигмей火曜hippo Moo Deng благодаря своему розовому оттенку кожи и очаровательному нраву завоевала популярность в онлайне и собирает большие аудитории в тайском зоопарке, где живет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно