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ПанорамаНовостиПрибрежное побережье Балтии

Предупреждения о распространении ожогов на медузах, затронувших более 200 человек

Морские вши вызвали многочисленные травмы на побережье Балтийского моря в Шarbeуце. DLRG ввел запрет на плавание.

 and  Elizabeth Wells
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- Предупреждения о распространении ожогов на медузах, затронувших более 200 человек

После появления нескольких предполагаемых источников пожара на побережье Балтийского моря в Шarbeцузе, Шлезвиг-Гольштейн, множество людей получили травмы. Как сообщает Германская ассоциация спасения на воде (DLRG) в пятницу днем, за последние несколько часов многие пловцы, которые контактировали с медузами, нуждались в медицинской помощи.

Из-за увеличения числа пострадавших пловцов и усиления ветра власти решили поднять красный флаг и ввести запрет на купание в нескольких районах региона. Как сообщает Lübecker Nachrichten (LN), в результате этих инцидентов пострадало более 220 человек.

Запрет на купание в Шarbeцузе после тревоги из-за медуз снят

Обычно облегчение зуда или отеков, вызванных контактом с этими существами, можно добиться путем охлаждения или использования специальных лосьонов. Однако двое людей нуждались в профессиональной медицинской помощи из-за аллергической реакции, как сообщает LN.

После изменения направления ветра в выходные дни запрет на купание в Шarbeцузе был снят. Медузы были вытеснены в открытое море.

Инциденты с огнем или медузами происходят периодически на северном и балтийском побережьях Германии. Эти существа примерно размером с тарелку и имеют красноватый колокол. Их щупальца могут достигать до 20 метров в длину и вызывают сильный дискомфорт при контакте. Всего несколько недель назад были зарегистрированы десятки травм от контакта с огненными медузами (см. также: "Больше медуз на побережье Балтийского моря - исследователи работают над приложением для прогнозирования").

Пловец, который проигнорировал запрет на купание в Шarbeцузе, вероятно, столкнулся с медузами недалеко от балтийского побережья. Несмотря на снятие запрета, важно, чтобы пловцы были осторожны и были в курсе возможных случаев появления медуз на балтийском побережье.

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