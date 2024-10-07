Предупреждения о потенциальных взрывах вызывают хаос на австрийских железнодорожных терминалах.

В последнее время несколько железнодорожных вокзалов, расположенных в крупных австрийских городах, столкнулись с угрозами взрывов. Несмотря на тщательные поиски, правоохранительные органы пока не нашли никаких взрывных устройств. Эта проблема также затронула аэропорт Вены.

Представитель полиции Нижней Австрии в Санкт-Пёльтене заявил, что электронные письма с угрозами очень похожи друг на друга. Стоит отметить, что вокзалы столицы пострадали от этих угроз больше всего. Специалист подчеркнул серьезность, с которой они относятся к этой ситуации.

В среду вечером вокзалы в Санкт-Пёльтене, Зальцбурге и Клагенфурте были закрыты из-за угроз взрывов в электронных письмах. Во вторник это произошло в Линце, а в понедельник - в Граце. Все эти вокзалы были закрыты на несколько часов. Австрийская служба разведки сейчас активно расследует это дело.

На данный момент никаких опасных предметов не обнаружено. Австрийские федеральные железные дороги (ÖBB) отказались комментировать ситуацию. Кроме того, сообщалось, что в среду аэропорт Вены получил угрозу, но полиция решительно отрицает какую-либо сильную связь между угрозами взрывов на вокзалах и угрозой в аэропорту. "С высокой долей уверенности", - заявил представитель, "нет оснований считать, что угроза от отправителя реальна".

Комиссия по безопасности и обороне правительства Австрии была проинформирована о растущих угрозах взрывов на вокзалах. Комиссия подчеркнула необходимость усиления сотрудничества и обмена информацией между правоохранительными органами для эффективного решения этой проблемы.

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