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Федеральные земли ГерманииНовостиПотребительский центр Баварии

Предупреждения о нечестности на игорных столах в Висне

Ограниченное количество мест в пивном шатре в субботу вечером на Октоберфесте создает соблазн для онлайн-предложений. Однако Баварская служба защиты прав потребителей рекомендует быть осторожными.

 and  James Williams
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На Oktoberfest многие посетители находят удовольствие в занятии столов в шатре с пивом. remplacée,...
На Oktoberfest многие посетители находят удовольствие в занятии столов в шатре с пивом. remplacée, однако агентство по защите прав потребителей предостерегает от опрометчивых бронирований.

- Предупреждения о нечестности на игорных столах в Висне

Перед началом Октоберфеста в сентябре спрос на места в пивных шатрах очень высок. Баварская ассоциация потребителей предупреждает о сомнительных онлайн-сделках: они часто дороже обычных цен, и нет гарантии, что вас пустят в шатер. "Многие владельцы заведений на Октоберфесте указывают в своих условиях, что резервации, не купленные напрямую у них, недействительны", - предупреждает ассоциация. В результате посетители не могут войти.

Также известны случаи мошенничества со стороны потребительских активистов. Мошенники воспользовались высоким спросом, иlater recovering the purchase sum from the presumed dealer became challenging. "Посетители остаются ни с чем", - говорит юрист ассоциации Татьяна Хальм.

Для безопасности рекомендуется бронировать столик через официальные сайты заведений Октоберфеста. Рекомендуемый вариант - официальный портал бронирования oktoberfest-booking.com, где существующие резервации можно регулярно перепродавать заинтересованным лицам с 1 сентября в полдень.

Город публикует на сайте стоимость резервации на одного человека. Вы покупаете ваучеры на определенное количество напитков и еды, обычно два литра пива и цыпленка на человека. Любые неиспользованные ваучеры можно обменять в ресторанах владельцев шатров в течение определенного периода после Октоберфеста.

Опытные посетители Октоберфеста знают, что вход без резервации часто возможен. По словам города Мюнхена, даже небольшие группы могут без проблем найти место в течение недели, а в солнечные дни альтернативой являются пивные сады вокруг шатров. В этом году Октоберфест, который ежегодно привлекает миллионы посетителей со всего мира, пройдет с 21 сентября по 6 октября.

Центр защиты прав потребителей Баварии предупреждает о покупке билетов на Октоберфест у неавторизованных источников, так как они могут быть дороже и не гарантировать вход в пивные шатры. Будьте осторожны, так как мошенники воспользовались высоким спросом на билеты Октоберфеста, и later recovering the purchase sum from the presumed dealer became challenging.

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