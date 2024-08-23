Предстоящие события в Африке формируют наше будущее.

Прибытие в Лагос: Это был мой первый визит в Нигерию, и волнение от того, что я ступаю на землю новой, неизведанной страны, пробежало по моей спине. Стоя в очереди на визу, я наблюдал за нигерийцами, гордыми людьми, которые грациозно перемещались вокруг меня. Их уверенность была завораживающей, и я не мог дождаться, чтобы увидеть их в действии на улицах, в ресторанах и на ярмарке кожаных изделий. Оправдают ли они мои ожидания? Это история для другого раза.

Я был в Лагосе на Лагосской ярмарке кожаных изделий. Это было седьмое издание ярмарки, и меня приятно удивила ее трансформация. Мое время там было и впечатляющим, и информативным, знакомя меня с молодыми новаторами и устоявшимися брендами аксессуаров, популярными среди местных жителей. Нигерия является шестым по величине экспортером кожи в мире, и люксовые бренды, такие как Prada, Gucci и Louis Vuitton, закупают здесь свою продукцию, используя качество нигерийской кожи.

До 2017 года не было специальной платформы для дизайнеров кожаных изделий в Нигерии, несмотря на потенциал отрасли для существенного увеличения ВВП страны. Обратив внимание на этот пробел, Феми Олайеби, основательница успешного африканского бренда и ведущий fashion-дизайнер и предприниматель, создала платформу для представления и продвижения таланта нигерийских дизайнеров кожаных изделий. Платформа стремилась объединить участников отрасли, включая дизайнеров, ремесленников, производителей и розничных торговцев, чтобы стимулировать дискуссии и продвинуть отрасль вперед.

Международное признание

Лагосская ярмарка кожаных изделий (LLF) с тех пор выросла до статуса крупнейшей кожаной ярмарки в Западной Африке. Она не только изменила восприятие нигерийских кожаных изделий среди потребителей, но и побудила дизайнеров стремиться к еще большей excellence и инновациям. В последние годы были добавлены мастер-классы, шоу-румы и подиумы.

На этой году я посетил ярмарку, которая пользовалась международным признанием. Здесь молодые топ-бренды представляли свои бизнес-идеи потенциальным инвесторам. Олайеби, основательница, поделилась своей видением более широкого представительства кожаных дизайнеров по всей Африке, стремясь предоставить платформу для дизайнеров, чтобы они могли установить связи и привлечь больше сторонников и инвесторов. "Это достигнет беспрецедентной масштабируемости и глобального присутствия для африканских кожаных брендов", - сказала она.

Что меня больше всего впечатлило, так это сохранение традиционных методов производства - плетения, плетения и ручной дубления, которые передавались из поколения в поколение. Многие африканские кожаные ремесленники мастерски сочетают эти техники с современными методами производства и шитья, создавая действительно уникальные бренды. В этой области есть большой потенциал, но три бренда выделялись для меня: они предлагают не просто дополнительную сумку или две; это особые вещи, за которыми стоит следить, даже в Европе.

Сперва меня привлекли "Феми" сумки, разработанные основательницей LLF самой Олайеби. Каждая вещь - настоящее произведение искусства, изготовленное из высококачественной кожи и вдохновленное классическими и винтажными силуэтами. Ручная работа,such как обернутые бока и ручная строчка ручек и ремней, добавляет уникальности бренду. Яркие цвета и характерный асо-оке ткань, ручной ткани в юго-западной Нигерии, являются дополнительными отличительными чертами бренда. Внимание к деталям и тщательная работа определяет суть этого быстро растущего африканского бренда.

Зайнаб Алию, основательница и креативный директор Aaboux, ответственна за стильный люксовый кожаный бренд, специализирующийся на ограниченных заявках, изготовленных из эксклюзивной и этически полученной кожи. Все изделия вручную изготавливаются в Лагосе высококвалифицированными ремесленниками третьего поколения, используя уникальную технику без швов бренда. Алию, которая работала аудитором в Лондоне в течение 15 лет, вернулась в Нигерию с желанием заняться ремеслами. Она увидела неиспользованный потенциал в нигерийской кожаной отрасли и начала заполнять этот пробел своими новаторскими, но вневременными дизайнами.

Баланс между роскошью и доступностью

Кроме того, Nicole by Haguana - это ремесленник с более чем 20-летним опытом создания ручных сумок и других дизайнов. Ее цветочные сумки, украшенные романтическими мотивами, излучают элегантность и делают сами сумки модным и стильным аксессуаром.

Perelei - это многообещающий молодой дизайнер, чьи сумки вдохновлены спортом. Mhose ориентирован на модных женщин, предлагая смесь роскоши и доступности. Blarkmate, бренд обуви, специализируется на предоставлении простых, классических вариантов обуви, в то время как Йеми Осункoya, дизайнер бренда, черпает вдохновение в африканской культуре и традициях.

Уезжая из Лагоса, я вернулся домой с возрожденной надеждой на африканский рынок. В будущем инновационные и вечно элегантные продукты не будут происходить только из Милана или Парижа; они также будут происходить с уникального и требовательного африканского континента. Мой континент.

Уарди Шробсдорф из Кении, имеющая успешную карьеру модели, теперь является основателем и CEO FA254 / Мост Африка - Изменение умов. Она работает писателем, оратором и наставником, разделяя свое время между Берлином и Найроби.

Меня поразило разнообразие модных кожаных дизайнов на Лагосской ярмарке кожаных изделий, в том числе "Феми" сумки, известные своими ручными деталями и яркими цветами, вдохновленными традиционным асо-оке тканью.

Промышленность Нигерии, в частности кожаной отрасли, благодаря усилиям видных деятелей, таких как Феми Олайеби, и предпринимателей, таких как Зайнаб Алию из Aaboux, которые сохраняют традиционные техники и сочетают их с современными дизайнами, чтобы создавать уникальные и стильные кожаные изделия, переживает значительный рост.

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