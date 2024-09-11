- Предстоящие прогнозы осеннего климата в Северном Рейн-Вестфалии

В Северном Рейн-Вестфалии в ближайшие дни ожидается переменная погода и понижение температуры. Сегодня солнце может ненадолго выглянуть, но весь день пройдет с дождями и изолированными грозовыми разрядами, согласно информации от немецкого метеорологического Dienst (DWD). Максимальная температура составит 14-17 градусов Цельсия, так что будет довольно прохладно. В открытых местах и во время гроз могут наблюдаться сильные порывы ветра.

В четверг погода останется переменной. Температура будет держаться в районе 10-15 градусов Цельсия, с пасмурным небом и возможными дождями на протяжении всего дня. Есть небольшой шанс на грозу во второй половине дня.

В пятницу ожидается переменная погода и максимальная температура 14-16 градусов Цельсия. В субботу, по данным DWD, можно ожидать сухую погоду и постепенное прояснение к вечеру, с максимальной температурой 13-17 градусов Цельсия.

В пятницу во время переменной погоды могут наблюдаться сильные порывы ветра, как прогнозирует DWD. К субботе немецкий метеорологический Dienst (DWD) обещает улучшение погоды с меньшей вероятностью гроз.

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