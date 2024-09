Предстоящие препараты GLP-1 могут кардинально изменить терапию для контроля веса.

Часть его колебаний: Он боится уколов, и все одобренные препараты для похудения в этой категории вводятся как еженедельные самоинъекции.

"Это было довольно сложно", - заявил Холц, 44 года, через неделю после начала лечения.

Однако необходимость в инъекциях может скоро измениться. Примерно дюжина экспериментальных препаратов для похудения, предназначенных для приема в виде таблеток, в настоящее время проходят клинические испытания, и самый продвинутый находится на финальной стадии тестирования.

По словам доктора Джоди Дюшей, доцента медицины в Гарвардской медицинской школе и врача-эндокринолога в больнице Beth Israel Deaconess Medical Center, эти таблетки могут существенно изменить ландшафт управления весом.

Эта область уже претерпевает трансформацию, миллионы людей в США в настоящее время используют семаглутид и тирзепатид для похудения (и для лечения диабета под торговыми названиями Оземпик и Мунджаро).

Дюшей ожидает, что таблетированные версии GLP-1 препаратов могут устранить дефицит, сделать их более доступными и облегчить использование. Однако она и другие врачи также выражают опасения по поводу неправильного использования, которое может стать более распространенным с ежедневными таблетками вместо еженедельных инъекций. Они могут упростить прием большего количества, чем рекомендуется, или неправильное совместное использование лекарств.

"Есть многое, что нужно узнать об устных версиях", - сказала Дюшей.

Устный семаглутид

Самые продвинутые таблетки содержат версию семаглутида, активного вещества в Оземпике и Вейгово, разработанную компанией Novo Nordisk. В поздней стадии испытаний в прошлом году Novo Nordisk сообщила, что ежедневная таблетка привела к средней потере веса на 15% за 68 недель для людей без диабета, что является аналогичным результатом, наблюдавшимся в испытаниях Вейгово.

Однако Novo Nordisk еще не подтвердила, подали ли они заявку на одобрение препарата в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, и продажи устной формы семаглутида для типа 2 диабета, одобренной как Риблюс, были значительно ниже, чем у инъекционного Оземпика.

Хотя это таблетка, Риблюс также имеет некоторые вызовы: ее нужно принимать ежедневно натощак, без еды, питья или приема других лекарств в течение хотя бы 30 минут. Врачи сообщают, что она может не быть столь эффективной, как инъекции, и все еще вызывает побочные эффекты.

Кроме того, доза устного семаглутида для ожирения намного выше, что может привести к более выраженным побочным эффектам, по словам доктора Хорхе Морено, специалиста по ожирению и доцента медицины в Йельской школе медицины. Доза для похудения составляет 25-50 миллиграммов в день, по сравнению с 14 миллиграммами для Риблюса и максимальной дозой 2,4 миллиграмма в неделю для инъекций Вейгово.

"Я видел более выраженные желудочно-кишечные побочные эффекты при приеме устного семаглутида, чем при инъекциях", - сказал Морено, добавив, что он не знает, "какие различия в побочных эффектах могут возникнуть при использовании таких высоких доз семаглутида по сравнению с дозой инъекций".

В испытании Novo Nordisk заявила, что "большинство побочных эффектов устного семаглутида были легкими или умеренными и уменьшились со временем". Однако все GLP-1 препараты связаны с побочными эффектами, такими как тошнота, рвота и боль в животе,although not all patients experience them.

Гонка за устные GLP-1 препараты

Непосредственно после устного семаглутида следуют препараты, возглавляемые Eli Lilly's orforglipron, устным препаратом, направленным на GLP-1, гормон, известный своей ролью в регуляции инсулина, аппетита и пищеварения.

Lilly, которая также производит Зепбаунд и Мунджаро, сообщила в прошлом году, что среднестадиальное испытание показало, что люди, принимающие orforglipron в течение 36 недель, потеряли в среднем 15% своего веса, что примерно столько же, сколько устный семаглутид за меньшее время. Результаты поздней стадии испытания ожидаются в первой половине следующего года, по словам Эвана Зейгмана, аналитика по исследованиям в финансовой компании BMO Capital Markets.

Компании, в том числе Pfizer и Roche, а также smaller companies like Structure Therapeutics, Terns Pharmaceuticals и Viking Therapeutics, также разрабатывают устные препараты для похудения на ранних стадиях разработки, по данным исследования BMO.

И Novo Nordisk не ограничивается семаглутидом; они имеют несколько программ на ранних стадиях разработки, чтобы вывести на рынок следующее поколение таблеток для похудения.

На прошлой неделе на конференции European Association for the Study of Diabetes были представлены данные, показывающие, что участники испытаний, получавшие более высокую дозу экспериментального препарата амикретин, потеряли в среднем 13% своего веса за 12 недель. Препарат targets both GLP-1 и another hormone, amylin.

Novo Nordisk также согласилась инвестировать до 1,1 миллиарда долларов в прошлом году, чтобы приобрести Inversago Pharma, получив экспериментальный устный препарат под названием монлунабант, разработанный для блокирования cannabinoid рецептора, важного в регуляции аппетита. Результаты среднестадиального испытания этого препарата ожидаются в этом году, по данным исследования BMO.

Не каждый из этих экспериментальных препаратов может выйти на рынок, но они потенциально могут служить "долгосрочными поддерживающими дозами" для людей, которые значительно снизили свой вес с помощью инъекционных препаратов, по словам Дюшей.

Эти препараты могут оказаться "отличной альтернативой регулярным инъекциям", - предложила Дюшей. "Они могут не быть столь мощными для существенного похудения, как первоначальная терапия, но они могут быть очень эффективными для поддержания веса, что, возможно, является более важной и критичной целью для долгосрочных преимуществ для здоровья".

Хольц, который пристально следит за сценой лекарств для похудения в рамках своей стратегии здравоохранения для компании по управлению активами, выразил желание перейти на пероральный препарат, если это возможно, вместо еженедельной инъекции, которую он в настоящее время использует, в случае появления подходящей альтернативы.

В течение трех месяцев Хольц заявил, что потерял более 10% своего веса. Его энтузиазм в отношении лекарств GLP-1 выходит за рамки похудения, так как он ценит их положительное влияние на здоровье сердца и другие потенциальные преимущества для здоровья.

Еженедельная инъекция, которую он initially нашел тревожной, оказалась почти безболезненной, сказал Хольц. Он приписал это фокусу производителей лекарств на улучшение опыта с помощью автоинъекторных ручек и сожалел, что не начал лечение раньше.

Возможный переход на пероральные лекарства для похудения мог бы существенно облегчить жизнь Хольцу, так как он боится инъекций.

С ожидаемым выпуском пероральных лекарств GLP-1, таких как пероральный семаглутид, может снизиться риск неправильного использования этих лекарств из-за их ежедневной дозы.

