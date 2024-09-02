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ПанорамаНовостиГермания

Предстоящие погодные явления: визуализация, указывающая на регионы, подверженные грозам

Германское метеорологическое ведомство предупреждает об интенсивных гроз в южных регионах и ожидает значительных осадков и града. Есть визуальные представления текущих погодных условий.

 and  Mark Rodriguez
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Диаграмма показывает важное предупреждение о погоде на 2 сентября 2023 года. Получается новая...
Диаграмма показывает важное предупреждение о погоде на 2 сентября 2023 года. Получается новая версия, включающая такие предупреждения, ниже в публикации.

Содержание

  • Живой трекер погоды: мониторинг районов с предстоящими сильными погодными условиями
  • Максимальные температуры: сегодняшние максимальные температуры в различных регионах
  • Карта ветра и шторма: местоположение самых сильных порывов ветра в течение дня
  • Предупреждения о грозе: текущие предупреждения о возможных грозовых фронтах
  • Предупреждения о грозе на завтра: предварительное уведомление о возможных грозовых фронтах

- Предстоящие погодные явления: визуализация, указывающая на регионы, подверженные грозам

В ближайшую неделю в некоторых частях Баварии и Баден-Вюртемберга ожидаются интенсивные погодные условия, как прогнозирует Немецкий метеорологический сервис (DWD). Будет ожидаться изолированные сильные грозы, способные вызвать обильные осадки до 2,5 литров на квадратный метр в течение часа, град небольшого размера и сильные порывы ветра. Эти погодные условия ожидаются ранним утром, в основном в локальных районах. Позже в течение дня и вечера эти сильные погодные условия распространятся на запад и в направлении центральных горных районов, затрагивая регионы, такие как Вогтланд, Тюрингский лес, Гессен и Северный Рейн-Вестфалия. DWD также предупреждает о возможном значительном граде, который может достигать размера до 3 сантиметров, а также о чрезвычайно обильных осадках более 4 литров на квадратный метр в короткий промежуток времени. Максимальные температуры прогнозируются в диапазоне от 25 до 31 градуса, а самые низкие температуры будут у моря - 23 градуса.

С понедельника ночью до вторника грозы постепенно ослабеют в южных и центральных регионах, но в западных и позже в северно-западных регионах все еще возможны затяжные грозы, которые могут длиться несколько часов.

Сильная погода во вторник

Во вторник продолжатся дожди и грозы в западной Германии и будут распространяться на центральные регионы. К сожалению, ожидаются более сильные погодные условия с обильными осадками, как предполагает DWD. В то же время, в самых восточных частях страны и в предгорьях Альп, удаленных от Альп, должно оставаться сухо и солнечно. К концу дня погода в западных регионах снова станет более приятной и сухой. Температуры останутся теплыми: от 25 до 30 градусов на западе и жаркими на востоке до 34 градусов.

Ниже представлены различные карты погоды, отображающие текущую ситуацию:

Карта погоды I: Живой трекер погоды

Ниже представлена интерактивная карта, отображающая реальные погодные данные. Вы также можете получить более поздний прогноз, используя временную шкалу, расположенную ниже графика. Слой карты можно настроить для концентрации на грозовых фронтах, осадках или снеге, используя верхний правый угол.

Карта погоды II: Сегодняшние максимальные температуры

Ниже представлена карта, дающая обзор максимальных температур, ожидаемых в течение дня.

Карта погоды III: Ветер и шторм

На карте выше обозначены места, где ожидаются самые быстрые порывы ветра.

Карта погоды IV: Сегодняшние предупреждения о грозе

На карте выше выделены районы, на которые распространяются предупреждения о грозе, выпущенные DWD на сегодня. Районы, не отмеченные цветом, указывают на отсутствие предупреждения.

Карта погоды V: Завтрашние предупреждения о грозе

На карте выше представлено предварительное уведомление о возможных предупреждениях о грозе, выпущенных DWD на завтра. Районы, отмеченные цветом, указывают на наличие предупреждения, а районы без цвета - на отсутствие предупреждения.

Карты, используемые на этой странице, частично взяты с wetter.de, частично RTL Germany и stern. Кроме того, карты с Windy.com были встроены. Эти карты основаны на моделях "Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды" для их отображения и прогнозов.

Сильные погодные условия, прогнозируемые Немецким метеорологическим сервисом (DWD), не ограничиваются Баварией и Баден-Вюртембергом в Германии, так как они также могут повлиять на районы, такие как Вогтланд, Тюрингский лес, Гессен и Северный Рейн-Вестфалия. В Германии ожидаются сильные дожди и ветра во вторник, согласно прогнозу DWD.

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