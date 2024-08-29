Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЖелезнодорожные

Предстоящие остановки железных дорог в регионе Нижнего Рейна.

Служба железных дорог инициирует существенный проект развития в нижней части Рейна, стоимостью 500 миллионов евро. Сперва это может вызвать неудобства, грязь и проблемы для пассажиров из-за вынуждений; однако, ожидается, что это окупится в долгосрочной перспективе.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 2 минут
Компания-управляющая железной дорогой строит путь Emmerich-Oberhausen с большими затратами, что...
Компания-управляющая железной дорогой строит путь Emmerich-Oberhausen с большими затратами, что приведет к предстоящему закрытию.

- Предстоящие остановки железных дорог в регионе Нижнего Рейна.

Из-за расширения путей между Эммерихом и Оберхаузеном до трехпутной системы пассажиры, путешествующие между Нижним Рейном и регионом Рура, снова столкнутся с серьезными неудобствами в течение полутора лет. В течение 80-недельного "интенсивного этапа строительства" основное внимание будет уделено Вёрде-Фридрихсфельду и Везелю на Нижнем Рейне. Этот этап запланирован на ноябрь этого года и продлится до середины мая 2026 года, как объявил руководитель проекта Штефан Венцке в четверг.

Полные закрытия с заменой автобусным сообщением произойдут в ноябре этого года, июле, августе и позднем октябре 2025 года, а также при завершении проекта в апреле и мае 2026 года. В остальное время на маршруте будет разрешено однопутное движение, сказал Венцке. Затронутые связи включают Везель-Оберхаузен (RE5, RE49), Оберхаузен-Арнхайм (RE19) и Дуйсбург-Оберхаузен (RE44).

Венцке признал, что этот проект создаст трудности для пассажиров и жителей, но 80-недельный интенсивный период строительства является "долгожданным этапом расширения". Железная дорога вела переговоры с транспортными компаниями и Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR). "Замечания по поводу переполненных автобусов в заменяющем движении были учтены", - сказал Венцке.

Основная часть работы заключается в новом строительстве железнодорожного моста через канал Везель-Даттeln в Везеле, где новый мост должен быть построен на 1,5 метра выше, чтобы соответствовать требованиям судоходства. Железная дорога строит временную станцию в Вёрде-Фридрихсфельде и интенсивно работает над путями, звукоизоляционными стенами, мостами и инфраструктурой на всем 73-километровом маршруте, как указал Венцке.

Венцке оценил, что будет инвестировано от 500 до 600 миллионов евро в течение 80 недель. Завершение проекта в мае 2026 года будет лишь промежуточным этапом крупного проекта. Железная дорога Эммерих-Оберхаузен является важной частью важного грузового маршрута из Роттердама в Геную. Железная дорога надеется, что трехпутное расширение ранее двухпутного маршрута, а также обширная модернизация не только повысят эффективность грузового движения, но и привлекут больше клиентов в местном транспорте.

Планируемый интенсивный этап строительства существенно повлияет на железную дорогу между Эммерихом и Оберхаузеном, что приведет к полным закрытиям в ноябре этого года и других месяцах. Из-за этих закрытий необходимы альтернативные варианты транспорта, такие как заменяющие автобусные услуги для пассажиров, использующих линии RE5, RE49, RE19 и RE44.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Футбольный клуб Киля стремится вернуться в Лигу чемпионов.
Федеральные земли Германии

Футбольный клуб Киля стремится вернуться в Лигу чемпионов.

После посредственного сезонаatteindre многотитулованную в гандболе команду из Килля ожидается, что она улучшит свои показатели на этот раз. Тем не менее, в настоящее время внутри Килля наблюдается напряженная динамика в команде.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Препятствие для достижения 5% сохраняется в Тюрингии
Федеральные земли Германии

Судебная власть поддерживает: минимальный порог 5% остается неизменным

Пропадают трудности, когда партии пытаются закрепить за собой места в Ландтаге в Тюрингии, и эти барьеры не преодолены перед грядущими выборами.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Аграрные разведчики в районе Бодензее прогнозируют обильный, выше стандартного урожай на этот год.
Федеральные земли Германии

В этом сезоне садоводы ожидают обильный урожай и вкусные яблоки.

Позитивные новости от производителей яблок: несмотря на ожесточенную глобальную конкурентную борьбу, они предсказывают обильный урожай яблок этой season c исключительным вкусом.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Пассажиры северо-западных железных дорог продолжают терпеть задержки ввода новых услуг.
Федеральные земли Германии

Поезда на север снова задерживаются <unk>

На автостраде Бремен-Нижняя Саксония запланированы значительные улучшения с вводом в эксплуатацию новых поездов. Пассажиры возмущены третьей инцидентом задержки.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Футбольный клуб Киля стремится вернуться в Лигу чемпионов.
Федеральные земли Германии

Футбольный клуб Киля стремится вернуться в Лигу чемпионов.

После посредственного сезонаatteindre многотитулованную в гандболе команду из Килля ожидается, что она улучшит свои показатели на этот раз. Тем не менее, в настоящее время внутри Килля наблюдается напряженная динамика в команде.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Министр юстиции Бушманн и министр внутренних дел Фаэзер, каждая в своей роли.
Главные темы

После события в Солингене: Ampel объявляет о ограничении ножей и сокращении услуг для беженцев

После инцидента в Солingen Федеральное правительство разработало план по укреплению безопасности, включающий расширение запрета на ножи, сокращение стимулов для депортируемых беженцев, расширение правовых полномочий сил безопасности и участие в новых инициативах по борьбе с исламизмом, как...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Препятствие для достижения 5% сохраняется в Тюрингии
Федеральные земли Германии

Судебная власть поддерживает: минимальный порог 5% остается неизменным

Пропадают трудности, когда партии пытаются закрепить за собой места в Ландтаге в Тюрингии, и эти барьеры не преодолены перед грядущими выборами.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Лидер АФД в Тюрингии Хёкке вызывает критику со стороны бизнес-сообщества.
Экономика

После нападения на финансовый проект возникает противодействие против Хока.

Лидер АФД в Тюрингии сталкивается с экономическими вопросами и сталкивается с критикой не только внутри Тюрингии, но и более широко из-за замечаний, сделанных во время политического митинга.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно