- Предстоящие остановки железных дорог в регионе Нижнего Рейна.

Из-за расширения путей между Эммерихом и Оберхаузеном до трехпутной системы пассажиры, путешествующие между Нижним Рейном и регионом Рура, снова столкнутся с серьезными неудобствами в течение полутора лет. В течение 80-недельного "интенсивного этапа строительства" основное внимание будет уделено Вёрде-Фридрихсфельду и Везелю на Нижнем Рейне. Этот этап запланирован на ноябрь этого года и продлится до середины мая 2026 года, как объявил руководитель проекта Штефан Венцке в четверг.

Полные закрытия с заменой автобусным сообщением произойдут в ноябре этого года, июле, августе и позднем октябре 2025 года, а также при завершении проекта в апреле и мае 2026 года. В остальное время на маршруте будет разрешено однопутное движение, сказал Венцке. Затронутые связи включают Везель-Оберхаузен (RE5, RE49), Оберхаузен-Арнхайм (RE19) и Дуйсбург-Оберхаузен (RE44).

Венцке признал, что этот проект создаст трудности для пассажиров и жителей, но 80-недельный интенсивный период строительства является "долгожданным этапом расширения". Железная дорога вела переговоры с транспортными компаниями и Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR). "Замечания по поводу переполненных автобусов в заменяющем движении были учтены", - сказал Венцке.

Основная часть работы заключается в новом строительстве железнодорожного моста через канал Везель-Даттeln в Везеле, где новый мост должен быть построен на 1,5 метра выше, чтобы соответствовать требованиям судоходства. Железная дорога строит временную станцию в Вёрде-Фридрихсфельде и интенсивно работает над путями, звукоизоляционными стенами, мостами и инфраструктурой на всем 73-километровом маршруте, как указал Венцке.

Венцке оценил, что будет инвестировано от 500 до 600 миллионов евро в течение 80 недель. Завершение проекта в мае 2026 года будет лишь промежуточным этапом крупного проекта. Железная дорога Эммерих-Оберхаузен является важной частью важного грузового маршрута из Роттердама в Геную. Железная дорога надеется, что трехпутное расширение ранее двухпутного маршрута, а также обширная модернизация не только повысят эффективность грузового движения, но и привлекут больше клиентов в местном транспорте.

Планируемый интенсивный этап строительства существенно повлияет на железную дорогу между Эммерихом и Оберхаузеном, что приведет к полным закрытиям в ноябре этого года и других месяцах. Из-за этих закрытий необходимы альтернативные варианты транспорта, такие как заменяющие автобусные услуги для пассажиров, использующих линии RE5, RE49, RE19 и RE44.

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