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Федеральные земли ГерманииНовостиБМУ

Предстоящие изменения в правила охоты: пересмотренное предложение, намеченное на реализацию

В течение длительного периода предложенная реформа в области охраны окружающей среды от министерства зеленых дел вызвала интенсивные обсуждения. После дальнейших консультаций была уступлена отделка версии сохраненного плана, а график был скорректирован.}

 and  Anthony Ross
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- Предстоящие изменения в правила охоты: пересмотренное предложение, намеченное на реализацию

Ожидаемое новое законодательство о Пфальце теперь запланировано на вступление в силу 1 апреля 2026 года, что на год позже, чем изначально планировалось. Пересмотренная версия закона будет представлена на заседании Муниципального совета в понедельник, с целью её рассмотрения правительством к концу этого года, как сообщила министр окружающей среды Каtrin Эдер (Зелёные) в Майнце. Муниципальный совет выступает в качестве консультанта для правительства штата по вопросам, имеющим существенное значение для местных административных органов.

Пересмотренный проект содержит несколько изменений. Например, новый раздел устанавливает, что охота в районе должна проводиться таким образом, чтобы не препятствовать функциональным целям леса, включая утилитарные, защитные и рекреационные аспекты, в связи с дичью. Кроме того, внесены изменения в правила, касающиеся процедур, которые должны следовать в случае ущерба лесному участку.

После представления пересмотренного законопроекта на заседании Муниципального совета в понедельник он будет направлен в БМУ (Федеральное министерство окружающей среды, природы и ядерной безопасности) на рассмотрение, поскольку федеральное правительство также играет роль в регулировании охотничьих практик. В свете этих изменений важно, чтобы БМУ поняло специфику того, как будет управляться охота таким образом, чтобы уважать функциональные цели лесов в районе Пфальца, как это описано в пересмотренном проекте.

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