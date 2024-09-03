- Предстоящий террористический акт с использованием токсинов: окончательное решение

Высший немецкий суд, Федеральный верховный суд в Карлсруэ, оставил в силе приговор человека, которого назвали одиночным волком-исламистом, за планирование токсического нападения на территории Германии. В 2023 году этого 25-летнего иранца арестовали в ходе впечатляющей антитеррористической операции в Кастоп-Рауэле, в составе Рура, и приговорили к четырехлетнему тюремному сроку с обязательным последующим надзором от Дортмундского районного суда.

По мнению суда, не было найдено никаких правовых несоответствий. Таким образом, приговор за заговор с целью совершения тяжкого преступления, угрожающего стабильности страны, и финансирование терроризма стал окончательным.

Отсутствие Непосредственной Угрозы: Недостаточный Рецепт

По решению суда в ноябре 2023 года этот иранец планировал совершить токсическое нападение на территории Германии, используя самодельное ядовитое вещество, с целью убить как можно больше людей. Ранее он контактировал с террористической группой "Исламское государство" в Интернете и, под руководством анонимной фигуры, начал собирать необходимые химические вещества для производства цианида. Однако он не знал, что приобретенные им вещества не могли произвести яд.

Судьи Федерального верховного суда, как и их коллеги из Дортмундского районного суда, отвергли незначительность отсутствия непосредственной опасности для общественности в уголовном обвинении как несущественную. Они также поддержали вывод Дортмундского районного суда о том, что сбор различных предполагаемых ингредиентов для производства яда является финансированием терроризма.

Приговор человека за планирование токсического нападения и финансирование терроризма был оставлен в силе судом, в соответствии с решением Дортмундского районного суда. Несмотря на то, что самодельное ядовитое вещество было неэффективным, не было найдено никаких правовых несоответствий, чтобы оправдать приговор за заговор с целью совершения тяжкого преступления и финансирование терроризма.

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