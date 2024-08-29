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ЭкономикаНовости

Предстоящий розничный магазин моды в Германии столкнулся с закрытием

 and  Alex Stellmacher
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Мировой модный сектор в настоящий момент сталкивается с серьезными трудностями.
Мировой модный сектор в настоящий момент сталкивается с серьезными трудностями.

Предстоящий розничный магазин моды в Германии столкнулся с закрытием

После закрытия модного ритейлера Esprit еще одна сеть готовится к банкротству. Владение, по словам администратора банкротства, не заинтересовано в продаже инвестору. Под угрозой около 300 рабочих мест.

Модный бренд Scotch & Soda планирует закрыть свои почти 40 магазинов в Германии к концу августа. По предварительным данным временного администратора банкротства Холгера Роде, могут быть уволены около 290 сотрудников. Большинство магазинов проведут свой последний день продаж в эту субботу. Примерно пять магазинов могут продолжать работу немного дольше, чтобы распродать остатки товара.

Сотрудники были уведомлены во вторник, сказал Роде. Большинство сотрудников, скорее всего, будут уволены к концу сентября. Владелец бренда и товар, американская частная инвестиционная компания, не заинтересована в передаче их новому инвестору или переговорах о соответствующей лицензии, сообщают СМИ.

По словам Роде, ведутся переговоры с розничной сетью модной одежды о возможном приобретении местоположений и персонала. Тем не менее, инвестору придется договориться с владельцами недвижимости. Половина магазинов сети расположены в Баден-Вюртемберге и Северном Рейне-Вестфалии.

Немецкое подразделение голландского модного бренда Scotch & Soda Retail GmbH подал заявление о банкротстве в дублинском окружном суде в июне. Последний отчет об обороте компании в Германии составил 25 миллионов евро. Недавно обанкротившаяся родительская компания в Нидерландах также прекратила свою деятельность.

В начале месяца Esprit объявил, что закроет все свои немецкие магазины и завершит операции к концу года. Будет уволено около 1300 сотрудников. Хотя операции компании за пределами Европы не затронуты, Германия была ее основным рынком.

Онлайн-шопинг вместо физических магазинов

Модная индустрия переживает трудные времена, с многочисленными банкротствами в последнее время. Ритейлеры, такие как группа универмагов Galeria Karstadt Kaufhof, дублинский модный ритейлер Peek & Cloppenburg и модный производитель Gerry Weber, все подали заявления о банкротстве. Ритейлеры борются с осторожностью потребителей уже некоторое время. Согласно недавнему опросу Idealo, потребители экономят больше на одежде, чем на других потребительских товарах.

Хотя оборот розничной торговли текстилем, одеждой и обувью в последнее время был немного выше, чем в 2019 году, многие ритейлеры зарабатывают меньше из-за резкого роста затрат на энергию, труд и аренду.

Кроме того, все больше потребителей выбирают онлайн-шопинг вместо физических магазинов. Азиатские поставщики, такие как Shein и Temu, оказывают давление на рынок своими дешевыми предложениями и захватывают часть сегмента, чувствительного к цене. Хотя бум онлайн-продаж замедлился, его доля стабилизировалась на высоком уровне, особенно в модной одежде. По данным недавнего отчета Online Monitor ассоциации ритейла, около 20 миллиардов евро, или почти четверть общего онлайн-оборота в Германии, генерируется этим сектором. Доля онлайн-сегмента всего рынка модной одежды и обуви превышает 40% -最高值 для любой отрасли. В то же время розничные продажи в магазинах упали примерно на 17% с 2019 года.

В розничной торговле в магазинах меньше товарооборота на ту же площадь, согласно эксперту Марко Атцбергеру из института розничной торговли EHI. Крупные игроки, такие как Zara и H&M, сокращают число своих магазинов уже несколько лет. "Другие поставщики отреагировали позже или не могут быстро отреагировать из-за действующих договоров аренды". Это привело к дисбалансам и банкротствам среди известных брендов, таких как Esprit.

Экономический эффект этих закрытий значителен, с примерно 630 рабочими местами, находящимися под угрозой между Esprit и Scotch & Soda в Германии. Модная индустрия сталкивается с трудностями из-за осторожности потребителей, растущих затрат и роста онлайн-шопинга, как показывает высокая онлайн-доля всего рынка модной одежды и обуви, превышающая 40%.

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