- Предстоящий прогноз погоды в Северном Рейн-Вестфалии, начиная с четверга

Северный Рейн-Вестфалия переживает сдвиг в климате, начиная с четверга после недели ясной погоды и высоких температур. Согласно немецкому метеорологическому службе (DWD), вторник и среда начинаются с солнечными лучами, оставаясь сухими с температурами, повышающимися до 25-28°C во вторник и до 28-31°C в среду.

Четверг начинается с смеси облаков и солнца, но дожди ожидаются во второй половине дня, которые могут сопровождаться разрозненными грозовыми разрядами. Температуры продолжают расти, достигая 26-31°C.

В пятницу температура упадет до 21-25°C. Переменная или в основном облачная погода может принести ливни и разрозненные грозовые разряды, в основном в южных регионах.

Несмотря на переменную погоду, жители Северного Рейна-Вестфалии все равно могут ждать отдыха в предстоящие выходные. Несмотря на дожди в четверг днем, многие люди все равно могут предпочесть провести выходные на свежем воздухе.

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