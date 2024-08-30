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Предстоящий конкурс Eurol Harrison в 2025 году, запланированный в Базеле

В последние дни, это было между Женевой и Базелем как возможные хозяева конкурса песни Евровидение 2025. Швейцарская вещательная организация SRG в конечном итоге приняла решение.

 and  Max Becker
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- Предстоящий конкурс Eurol Harrison в 2025 году, запланированный в Базеле

В следующем году конкурс песни Евровидение (ЕВС) пройдет в швейцарском городе, граничащем с Германией и Францией, а именно в Базеле. Это решение было принято организаторами мероприятия, Швейцарским радио и телевидением (SRG) и Европейским вещательным союзом (EBU).

Базель известен своим девизом "Снижение барьеров", так как верит в идею о том, что границы теряют значение в повседневной жизни людей. Город и прилегающий регион считаются образцами этой идеи.

Близлежащий немецкий город Лёррах, расположенный всего в 10 километрах, стремится воспользоваться близостью ЕВС. Независимый мэр города Йёрг Лутц полностью поддержал заявку Базеля на проведение ЕВС в Лёррахе, как видно из видео заявки. "Мы превратим этот трехнациональный перекресток в перекресток сорока наций с конкурсом песни Евровидение", - заявил он. Лёррах может разместить большое количество посетителей, учитывая его стратегическое расположение. Даже до официального объявления цены на гостиницы в Базеле уже взлетели до нескольких сотен евро за ночь, даже для бюджетных вариантов.

Во время конкурса песни Евровидение (ЕВС) в Базеле в следующем году будет представлена музыка различных стран. Близость Лёрраха к Базелю побудила мэра Йёрга Лутца продвигать идею проведения в городе мероприятий, связанных с ЕВС, с целью превращения трехнационального перекрестка в "перекресток сорока наций".

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