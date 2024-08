- Предстоящее выступление продемонстрирует новый и отличительный подход.

Двойная нагрузка для Себастьяна Пуфпаффа (47): Вместо того чтобы просто возглавлять "TV total" раз в неделю зимой, Себастьян Пуфпафф теперь имеет вторую работу. Продюсерский дом "ProSieben" подтвердил это изменение 29 августа.

Классическое шоу, придуманное Стефаном Раабом (57), которое Пуфпафф ведет с ноября 2021 года, продолжит выходить в прайм-тайм по средам. Тем не менее, также будет выходить еженедельное шоу "TV total", которое будет делить время 20:15 на другой день недели. На данный момент ProSieben не уточнил, какой день это будет.

"TV total" с изюминкой

"Двойной прайм-тайм, двойной ProSieben, один раз традиционный 'TV total', один раз с изюминкой", - заявил Пуфпафф в заявлении канала. "TV total получает брата, конечно, с шармом, остроумием и юмором 'TV total'. Но с новым и отличным вкусом". Тем не менее, подробности о том, как близнецы будут отличаться от оригинальной программы, пока не раскрыты.

На данный момент близнецы запланированы только на зимний сезон и не продлены далее. Глава канала ProSieben, Ханнес Хиллер, объяснил причину этого решения: " Given the show's strong ratings, it makes perfect sense to dedicate another evening to Sebastian Pufpaff during the winter". Согласно заявлению, самый успешный эпизод года собрал 3,1 миллиона зрителей. Согласно данным сервиса "DWDL", "TV Total" дуэт может дебютировать в конце ноября или начале декабря.

Первый человек, возглавляющий классическое шоу "TV total", - Стефан Рааб. Несмотря на то, что у него есть близнец, делящий время, оригинальная программа с Пуфпаффом все еще будет выходить по средам.

