- Предстоящее торжество бракосочетания длится три дня.

Кронпринцесса Норвегии Марта Луиза (52) и её будущий супруг Дюрек Верретт (49) начали трёхдневные свадебные торжества. 30 августа они организовали вечеринку в отеле 1904 в Ålesund для своего избранного круга друзей и родственников.

Вечеринка описана как "сексуальная и модная"

Как сообщает журнал "Hello!", который документирует свадьбу, тема вечера была "сексуальной и модной". Фотографии и видео показывают, что гости, в основном норвежцы и американцы, были одеты в яркие и красочные наряды. Пара надела розово-белый полосатый наряд от норвежского лейбла Hést, бренд, который помогла основать Марта Луиза. Сестра мужа невесты, кронпринцесса Метте-Марит (51), якобы была замечена на вечеринке в джинсовом костюме и маске, согласно "Dagbladet".

Марта Луиза и Дюрек Верретт обменяются клятвами 31 августа в соседнем Герангере в присутствии около 350 гостей. Перед церемонией гости, в том числе дети Марты Мауд (20), Леа (18) и Эмма (15), отправятся в морское путешествие по фьорду Герангерфьорд на пути к месту проведения свадьбы. Накануне вечером состоится вечеринка с латиноамериканской тематикой. Король Харальд V (87) и королева Соня (87), родители Марты, не присутствуют на открытии, но ожидается, что они будут присутствовать на свадьбе 31 августа.

Второе бракосочетание Марты Луизы

Это второй брак старшей сестры кронпринца Норвегии Хокона (51). Ранее она была замужем за писателем Ари Бёхом (1972-2019) с 2002 по 2017 год, у них трое детей. С 2018 года она встречается с американским шаманом Дюреком Верретом, и пара обручилась в 2022 году.

В ноябре 2022 года Марта Луиза объявила, что больше не будет выполнять обязанности в норвежском королевском дворе. Король Харальд дал ей разрешение сохранить свой титул принцессы. Дворец заявил, что Марта Луиза и Дюрек Верретт хотят более четко отделить свои коммерческие предприятия от своей роли во дворце, что является причиной её ухода.

После объявления о предстоящей свадьбе кронпринцесса Марта Луиза и Дюрек Верретт отпраздновали "сексуальную и модную" вечеринку. Второй брак официально состоится 31 августа, отмечая второе бракосочетание Марты Луизы после её предыдущего брака с писателем Ари Бёхом.

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