- Предстоящее судебное разбирательство по обвинению в покушении на убийство супруги

Верховный суд ФРГ отменил приговор, вынесенный в марте 2023 года местным судом в Карлсруэ, в отношении мужа, обвиняемого в убийстве своей жены в Пфорцхайме. Новое слушание начнется сегодня (в 9:00). В марте 2023 года суд приговорил мужа к 13 годам и 6 месяцам тюремного заключения. Он признал виновным в том, что в июне 2022 года толкнул свою партнершу, мать их четверых детей, с балкона их квартиры на четвертом этаже. После падения на балкон ниже он якобы продолжил избивать и душить ее с намерением убить. В качестве мотива обвинение указало на ее желание развестись с ним.

Однако Верховный федеральный суд (BGH) отменил этот приговор в марте нынешнего года по просьбе подсудимого. Его права якобы были нарушены, так как обвинительное заключение не было переведено на турецкий язык. Несмотря на утверждение о лучшем знании курдского языка, он мог понять только письменный турецкий текст.

По словам суда, слушания продлятся примерно 7 дней до конца сентября. Вызвано 20 свидетелей и два эксперта.

Подсудимый запросил новое слушание в суде первой инстанции, так как Верховный федеральный суд (BGH) отменил предыдущий приговор из-за языковых проблем. На этом новом процессе будет обеспечено понимание подсудимым турецкого языка, чтобы избежать любых коммуникационных ошибок.

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