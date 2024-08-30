Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиСуд первой инстанции

Предстоящее судебное разбирательство по обвинению в покушении на убийство супруги

Ему было предъявлено обвинение в попытке навредить своей супруге в Пфорцхайме и приговорено к более продолжительному сроку тюремного заключения. Подсудимый обжаловал приговор в Бундес احتაღ ссылаясь на ошибку в переводе.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута

- Предстоящее судебное разбирательство по обвинению в покушении на убийство супруги

Верховный суд ФРГ отменил приговор, вынесенный в марте 2023 года местным судом в Карлсруэ, в отношении мужа, обвиняемого в убийстве своей жены в Пфорцхайме. Новое слушание начнется сегодня (в 9:00). В марте 2023 года суд приговорил мужа к 13 годам и 6 месяцам тюремного заключения. Он признал виновным в том, что в июне 2022 года толкнул свою партнершу, мать их четверых детей, с балкона их квартиры на четвертом этаже. После падения на балкон ниже он якобы продолжил избивать и душить ее с намерением убить. В качестве мотива обвинение указало на ее желание развестись с ним.

Однако Верховный федеральный суд (BGH) отменил этот приговор в марте нынешнего года по просьбе подсудимого. Его права якобы были нарушены, так как обвинительное заключение не было переведено на турецкий язык. Несмотря на утверждение о лучшем знании курдского языка, он мог понять только письменный турецкий текст.

По словам суда, слушания продлятся примерно 7 дней до конца сентября. Вызвано 20 свидетелей и два эксперта.

Подсудимый запросил новое слушание в суде первой инстанции, так как Верховный федеральный суд (BGH) отменил предыдущий приговор из-за языковых проблем. На этом новом процессе будет обеспечено понимание подсудимым турецкого языка, чтобы избежать любых коммуникационных ошибок.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Прогнотисты прогнозируют рост безработицы в Рейнланд-Пфальц
Федеральные земли Германии

Прогнотисты прогнозируют рост безработицы в Рейнланд-Пфальц

- Прогнотисты прогнозируют рост безработицы в Рейнланд-Пфальц Эксперты ожидают рост безработицы в Рейнланд-Пфальце к августу. Подробности о развитии ситуации на рынке труда в этом регионе будут представлены местным отделением Федерального агентства по труду в эту пятницу (в 10:00). Количество безработных увеличилось в июле, превысив средний сезонный рост. В это

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
На митингах SPD в Бранденбурге до этого: Министр-президент Диетмар Вайдеке и канцлер Олаф Шольц...
Федеральные земли Германии

В самой значительной предвыборной кампании СДПГ перед выборами Шолц выступает в качестве специального гостя

Лидер СДП Германия Вайдке обычно использует местных политических фигур на своих предвыборных митингах в Бранденбурге. Канцлер Шольц участвует в предвыборном мероприятии.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Подсудимого обвиняют в различных правонарушениях, в том числе в нападении на надзирателя в тюрьме в...
Федеральные земли Германии

Началось уголовное дело по обвинению в покушении на убийство - в тюрьме начались нападения

Индивиду граждана подвергся расследованию за причинение глубоких ран в горле другому с использованием разбитой бутылки. В результате, ему предстоит судебный процесс. Это не единственное обвинение, выдвигаемое против него.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Прогнотисты прогнозируют рост безработицы в Рейнланд-Пфальц
Федеральные земли Германии

Прогнотисты прогнозируют рост безработицы в Рейнланд-Пфальц

- Прогнотисты прогнозируют рост безработицы в Рейнланд-Пфальц Эксперты ожидают рост безработицы в Рейнланд-Пфальце к августу. Подробности о развитии ситуации на рынке труда в этом регионе будут представлены местным отделением Федерального агентства по труду в эту пятницу (в 10:00). Количество безработных увеличилось в июле, превысив средний сезонный рост. В это

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
На митингах SPD в Бранденбурге до этого: Министр-президент Диетмар Вайдеке и канцлер Олаф Шольц...
Федеральные земли Германии

В самой значительной предвыборной кампании СДПГ перед выборами Шолц выступает в качестве специального гостя

Лидер СДП Германия Вайдке обычно использует местных политических фигур на своих предвыборных митингах в Бранденбурге. Канцлер Шольц участвует в предвыборном мероприятии.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Подсудимого обвиняют в различных правонарушениях, в том числе в нападении на надзирателя в тюрьме в...
Федеральные земли Германии

Началось уголовное дело по обвинению в покушении на убийство - в тюрьме начались нападения

Индивиду граждана подвергся расследованию за причинение глубоких ран в горле другому с использованием разбитой бутылки. В результате, ему предстоит судебный процесс. Это не единственное обвинение, выдвигаемое против него.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно