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Федеральные земли ГерманииНовостиКонфликт

Предстоящее судебное дело вокруг спорного лозунга на протестном собрании в поддержку Палестины

После теракта, совершенного 7 октября 2023 года группой, lanzarгированной с Хамасом, прошли регулярные протесты, связанные с конфликтом в Газе. Раздельный лозунг спровоцировал судебные разбирательства.

 and  Carmen Simpson
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Ближайшее судебное разбирательство, связанное со спорной фразой: «Свобода Палестины простирается...
Ближайшее судебное разбирательство, связанное со спорной фразой: «Свобода Палестины простирается от реки до моря»

Текущие споры в регионе Ближнего Востока - Предстоящее судебное дело вокруг спорного лозунга на протестном собрании в поддержку Палестины

В центре внимания берлинских судов вновь оказалась провокационная фраза "Свободу Палестине, от реки до моря". 28-летняя женщина предстанет перед районным судом Тиргартен в четверг (в 9:00) по обвинению в крике этого лозунга на пропалестинской демонстрации в марте. Ей грозит обвинение в использовании символов, нарушающих конституцию.

Вначале суд вынес штраф в размере 40 дневных штрафов по €40 в рамках судебного разбирательства. Женщина обжаловала это решение, что привело к судебному процессу.

Примерно две недели назад районный суд оштрафовал 22-летнюю женщину на €600 (эквивалент 40 дневных штрафов по €15). Ее обвинили в поддержке преступных действий после крика того же лозунга на пропалестинской демонстрации. Это произошло несколько дней после нападения исламской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, согласно приговору. В этом контексте лозунг был истолкован как отрицание права Израиля на существование и одобрение нападения. Крик мог быть понят только в этом контексте.

Конфликт между Палестиной и Израилем вновь становится центральной темой судебного процесса, так как защита 28-летней женщины основана на выражении своих убеждений, связанных с ['Конфликтом']. Несмотря на первоначальный штраф, решение суда в более широком контексте ['Конфликта'] остается предметом дискуссий, что приводит к эскалации штрафов.

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 and  Elizabeth Wells
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 and  Ann Bradley
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