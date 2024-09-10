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Предстоящее событие в 2027 году: Акцент на важности женщин

 and  Anne Legman
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Министр науки Баварии Марк Больму от партии ХСС обсуждал тему выставки земель 2027 года.
Министр науки Баварии Марк Больму от партии ХСС обсуждал тему выставки земель 2027 года.

- Предстоящее событие в 2027 году: Акцент на важности женщин

Забота и женщины являются главными темами Баварской государственной выставки 2027 года. "Забота и благополучие - это масштабные общественные сдвиги", - заявил министр культуры Баварии Маркус Блюме (ХСС) во время подписания соглашения о сотрудничестве в Мюнхене. Цель этой выставки также состоит в том, чтобы подчеркнуть "значительный вклад женщин в здравоохранении".

Это мероприятие пройдет в 2027 году в двух исторически значимых швабских местах, посвященных этой теме: Урсберг как место проведения выставки и Диллинген как образовательный центр. Стоит отметить, что в этой области с середины 19 века процветала уникальная культура здравоохранения. Директор Дома баварской истории Рихард Лойбли подчеркнул важную роль женщин в образовании и заботе с тех пор и сказал, что давно пора признать эти достижения.

В Урсберге они уже много лет создают достойную жизнь под девизом "Помогать и исцелять" - даже монахини из общины св. Иосифа принимали участие в этом деле. Баварская государственная выставка 2027 года откроет этот "мир заботы" и побудит гостей глубже погрузиться в историю и настоящее заботы и ухода в этом регионе.

Баварская государственная выставка 2027 года, посвященная "заботе" и вкладу женщин, будет включать демонстрации на различных "выставках", показывающие влияние женщин в здравоохранении и уходе. В соответствии с этим посетители Урсберга, одного из мест проведения выставки, получат представление о многовековой традиции ухода и образования, где женщины играли ключевую роль на протяжении веков.

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