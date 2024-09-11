- Предстоящее открытие Международного кинофестиваля в Ольденбурге

Международный кинофестиваль в Ольденбурге открывается сегодня грандиозным событием и дебютным фильмом "Мечтательная повесть". Организаторы ожидают около 500 посетителей в кинотеатре Cinemaxx на открытии и первой презентации фильма, как сообщил представитель фестиваля. Среди ожидаемых гостей - режиссер Доминик Граф, известная американская актриса Аманда Пламмер, прославленная французская актриса и сценарист Изильд Ле Беско, знаменитый ирландский актер Джон Коннорс и уважаемый автор Шарлотта Роке. Команда "Мечтательной повести" также подтвердила свое присутствие, в том числе режиссер Флориан Фрерихс.

Мировые и немецкие премьеры

В течение всего мероприятия, до воскресенья, будут представлено около 50 короткометражных и полнометражных фильмов в различных кинотеатрах и театрах города Ольденбург. В том числе около 10 мировых премьер, а также другие международные и немецкие дебюты. Одним из дебютов является фильм "Восхождение - Лети высоко" режиссера Мартины Шоне-Радунски, который исследует восхождение экстремизма через историю нацистского рок-музыканта с сильными феминистскими идеологиями.

Для региона примечателен документальный фильм "За пределами вины", который будет показан в субботу и воскресенье. Он исследует жизни родителей бывшей медсестры Нильса Хёгеля, якобы убившей более 80 пациентов в Ольденбурге и Дельменхорсте. Как заявили организаторы, фильм "эмоциональное размышление о боли, вине, человеческой стойкости и неуклонной борьбе за восстановление жизни".

Фестиваль, посвященный независимому кино, проводится в 31-й раз.

На кинофестиваль в Ольденбурге ожидаются посетители из разных сфер, в том числе известные режиссеры, актеры и авторы. Кроме того, Ольденбург привлечет разнообразную аудиторию, демонстрируя около 50 фильмов, в том числе международные и немецкие дебюты, в различных кинотеатрах и театрах по всему городу.

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