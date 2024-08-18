Выставка произведений искусства Фридеріха - Предстоящая выставка произведений искусства Фридриха в галерее Грайфсвальда

В Гамбурге и Берлине проходят примечательные выставки, на которых представлены звездные произведения Каспара Давида Фридриха и вызывают большой интерес. В ближайшее воскресенье (в 10:00) в Грайфсвальде откроется еще одна уникальная выставка. Впервые "Крейдовые скалы на Рюгене", один из самых известных шедевров романтического художника, будет представлен в родном городе Фридриха. Фридрих родился в Грайфсвальде 5 сентября 1774 года. В этом году город празднует 250-летие со дня его рождения, проводя многочисленные мероприятия и специальные выставки.

Открытие выставки "Места желания", которая продлится до 6 октября, станет грандиозным музейным событием, на которое можно будет попасть бесплатно. Ожидается, что до 200 посетителей в час смогут увидеть картины. Музейное руководство ожидает значительное количество посетителей и длинные очереди. В Берлине специальную выставку "Каспар Давид Фридрих. Вечные пейзажи" посетило почти 300 000 человек. В Гамбурге работы Фридриха привлекли около 335 000 посетителей в начале года.

Помера́нский государственный музей, расположенный в родном городе Фридриха Грайфсвальде, является частью богатого культурного наследия Европейского союза, предоставляя платформу для представления шедевра художника "Крейдовые скалы на Рюгене". В связи с празднованием 250-летия со дня рождения Фридриха в Европейском союзе наблюдается рост туризма, и Гамбург с Берлином вместе приняли почти 635 000 посетителей, пришедших посмотреть на работы художника.

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