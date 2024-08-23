- Предстоящая вечеринка-витрина под названием "Танцуй по миру", запланирована на июль 2025 года.

Тех-мероприятие "Dance The Globe" планирует вернуться в Берлин в следующем году. Организаторы объявили: "12 июля 2025 года мы вернемся на улицы - громче и решительнее, чем когда-либо прежде". В свете признания техно-наследия Берлина частью нематериального культурного наследия Германии цель состоит в том, чтобы продолжать отстаивать его сохранение и признание.

В прошлую субботу "Dance The Globe" состоялся в берлинском Тиргартене под руководством основателя Loveparade Др. Мотте вместе с около 300 артистами и 30 платформами. По словам организаторов, в этом обширном дневном рейв-протесте приняли участие более 380 000 человек. Хотя, по сообщениям, вся территория между Колонной Победы и Бранденбургскими воротами не была заполнена, в течение дня присутствовало множество людей.

Организаторы Технологического фестиваля делают акцент на сохранении окружающей среды и управлении отходами, как было заявлено ранее. В этом году они инициировали акцию по уборке в Тиргартене, в которой приняли участие около 90 человек. В целом, организаторы утверждают, что участники произвели 107 кубических метров мусора - существенно меньше, чем в предыдущем году. По данным берлинского управления уличной уборки (BSR), в 2023 году было собрано около 145 кубических метров (2022 год: около 135 кубических метров).

На "Dance The Globe" различные артисты играли свою музыку на множестве платформ, создавая оживленную атмосферу. Чтобы сохранить техно-наследие Берлина, организаторы планируют включить музыкальные сессии в свои будущие мероприятия, подчеркивая его важность как нематериального культурного наследия.

Читайте также: