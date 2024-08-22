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Предстоящая телевизионная адаптация знаменитого культового романа планируется к выходу в конце октября

Юрист переходит в нежелательную роль главы мафии - без колебаний. Сервис Netflix представляет комедийный сериал 'Убийственно устройство рассудка' 31 октября.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут

- Предстоящая телевизионная адаптация знаменитого культового романа планируется к выходу в конце октября

Расслабление для поклонников "Умышленного убийства", так как Netflix объявил дату выхода сериала

Поклонники популярного романа "Умышленное убийство" могут расслабиться и радоваться этой новости: Netflix официально объявил дату выхода своего комедийно-криминального шоу с таким же названием. Начиная с 31 октября, зрители смогут смотреть сериал, вдохновленный бестселлером автора Карстена Дуссе. Теперь ничего не мешает гладкому балансу работы и жизни этой осенью.

Мастерский ход Дуссе в эпоху COVID-19

В 2021 году Карстен Дуссе, адвокат и чтец аудиокниг (51 год), совершил выдающийся подвиг в мрачное время пандемии COVID-19. Его роман "Умышленное убийство" внезапно стал хитом, разойдясь тиражом более 1,5 миллиона экземпляров и переведенный на 22 языка, в итоге породивший четыре успешных продолжения. Секрет Дуссе в том, что он превратил загруженного, отдаленного от семьи адвоката Бьорна Димеля из своего унылого юридического мира в босса мафии, хотя и неохотно поначалу. Дуссе поддерживал стремительный подъем Димеля в преступном мире с помощью абсурдных советов по саморазвитию от вымышленного коуча Йошки Брайтнера. Призыв: "Осознанность - это достижимость желаний".

Ясли как цель мафии

Netflix быстро распознал желание аудитории увидеть экранизацию бестселлера и превратил его в восьмисерийную комедийно-криминальную серию. Тщательно подобранный Том Шиллинг (42 года) сыграет роль Бьорна Димеля. Компания Constantin Film тщательно производила сериал, уделяя внимание деталям. Сам Netflix описывает сериал об адвокате, пытающемся изменить свою жизнь, но осознанно, как "ироничный и мрачно-комический".

Шиллинг должен идеально подойти на роль женатого адвоката, который случайно возглавляет мафиозную организацию. Однако Димель не преследует традиционные цели, такие как богатство или власть, а хочет место в яслях для своей дочери и спасти свой брак. Заинтересованные зрители могут последовать совету Йошки Брайтнера и отключить свои телефоны с 31 октября. Ведь "Осознанность - это достижимость желаний. Период, в течение которого вы досягаем, противоречит этой осознанности".

Несмотря на трудности, вызванные продолжающейся пандемией коронавируса, сериал "Умышленное убийство", вдохновленный бестселлером Карстена Дуссе, обещает развлечь зрителей по всему миру. С его выходом 31 октября зрители смогут погрузиться в остроумный мир адвоката, ставшего боссом мафии, который ищет место в яслях для своей дочери и пытается спасти свой брак.

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