- Предстоящая корректировка правил охоты - предложение, измененное в ближайшее время

После нескольких дополнительных бесед появилась обновленная версия спорного проекта нового закона о охоте для Рейнланд-Пфальца. Его планируется ввести в действие на год позже, чем предполагалось изначально, начиная с 1 апреля 2026 года - это будет начало сезона охоты 2026/27, как объявила министр окружающей среды Каtrin Эдер (Зеленые) в Майнце. С "колоссальными усилиями" изменения были внесены в проект в результате 28 интенсивных экспертных дискуссий с участием 17 ассоциаций - от местных групп до ассоциации охотников штата.

В пересмотренном проекте содержатся многочисленные изменения. Например, новый раздел предусматривает, что охота в определенных районах должна проводиться таким образом, чтобы предотвратить чрезмерный ущерб лесу от диких животных, сохраняя его полезные, защитные и рекреационные функции. Также были внесены изменения в протокол обращения с ущербом, нанесенным лесному участку. Министр Эдер подчеркивает, что основная цель поправки - усилить защиту леса - осталась неизменной. "Лес не должен превалировать над дикой природой, и дикая природа не должна превалировать над лесом; должно быть равновесие", - подчеркнула Эдер.

В проекте также содержатся положения о регулярных заявлениях уполномоченного лесного ведомства о потенциальных угрозах для лесного участка. В будущем будет предусмотрено, что соглашение о мерах, которые будут приняты в случае ущерба, будет достигнуто при заключении договора аренды на охоту между владельцем леса и охотником. Если арендатор нарушит соглашения о стрельбе, владелец имеет право расторгнуть долгосрочный договор аренды.

В новый закон будет включено положение, запрещающее использование живых уток в дрессировке охотничьих собак, практика, уже распространенная в Рейнланд-Пфальце. Этот запрет, а также запрет на свинцовые пули, останутся в поправке, сказала Эдер.

Пересмотренный проект, состоящий из 122 страниц, будет представлен на следующем заседании Коммунального совета в понедельник, а затем может быть одобрен кабинетом к концу года. Коммунальный совет дает советы правительству штата по вопросам, важным для муниципальных корпораций.

Реакция на поправку разделилась. Ассоциация охотников штата (ЛЖВ) назвала проект "смягченной" версией с сохраняющимися спорными вопросами. Например, ЛЖВ выступает против запрета на "живых уток" в дрессировке охотничьих собак и ограничений на ловлю. Охотничий политик фракции ХДС в земельном парламенте Хорст Гиз критически отозвался о том, что будущие административные распоряжения будут диктовать охотникам и владельцам леса, как им действовать.

С другой стороны, Ассоциация муниципалитетов и городов Рейнланд-Пфальца недавно описала проект как значительный шаг вперед, особенно в достижении баланса между лесом и дикой природой. Большая часть леса в Рейнланд-Пфальце принадлежит муниципалитетам.

Каждое изменение в пересмотренном проекте было внесено после колоссальных усилий, включавших многочисленные экспертные дискуссии и ассоциации. Каждый лесной участок должен быть защищен, гарантируя баланс между лесом и дикой природой, как подчеркнула министр Эдер.

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