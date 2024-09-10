Представитель Тайрек Хилла назвал задержание игрока "Дельфинов" в предсезонном матче "сердечно ранительным, тревожным и ненужным".

Разговаривая с CNN's Sara Sidner, Rosenhaus выразил свое удивление ситуацией.

"Тайрик просто пытался добраться до работы, сыграть в игру, просто делать свою работу", - сказал Розенхаус в CNN News Central. "Для того, чтобы полицейские арестовали его так, толкнули, ударили - это разбивает сердце".

Различные социальные сети показали, как Хилла арестовывают и он лежит на земле с четырьмя полицейскими вокруг него перед матчем "Дolphins" против "Jacksonville Jaguars". "Дolphins" заявили в социальных сетях, что Хилла ненадолго задержали полицейские из-за дорожной аварии примерно в блоке от стадиона "Hard Rock Stadium" в Майами и сразу же отпустили.

Точные причины задержания Хилла полицией все еще не ясны.

Хилл забил 80-ярдовый тачдаун в победе "Дolphins" над "Jaguars" со счетом 20:17, празднуя, как будто он в наручниках, соединив руки за спиной.

Розенхаус считает, что это был способ Хилла справиться с инцидентом.

"Просто позорно видеть фотографии себя в наручниках, лежащего на земле с полицейскими, которые давят на тебя, толкают, обращаются как с преступником", - сказал он. "Я полностью верю, что это был его способ справиться с чем-то таким тревожным".

Розенхаус также сказал: "К чести Тирика, он смог сохранить самообладание и сыграть в матче, забив потрясающий 80-ярдовый тачдаун, чтобы помочь команде победить, отыграться. Его игра была великолепной.

Но то, что произошло перед матчем, было позорным, недопустимым и не должно происходить в нашем обществе. Кто бы мог подумать, что после Джорджа Флойда мы все еще увидим, как людей обращают несправедливо и без причины?"

После матча Хилл сказал, что все еще пытается понять свою предматчевую встречу с полицией.

"Я никогда не оскорблял никого, так как меня воспитала моя мама не делать этого, я не ругался, ничего не делал не по правилам", - сказал Хилл на пресс-конференции после матча. "Я все еще пытаюсь разобраться во всем этом".

Директор MDPD Stephanie V. Daniels подтвердила в воскресенье, что началось расследование инцидента, и один из полицейских, участвовавших в нем, был отправлен в отпуск. Второй игрок "Dolphins", Кальеш Кэмпбелл, также заявил, что его пытались задержать, когда он пытался поговорить с полицейскими на месте.

Розенхаус сказал CNN в понедельник, что "несомненно" будут "последствия" ситуации с Хиллом.

"Если бы Тирик не был исключительным спортсменом в отличной форме, кто знает, как это могло бы повлиять на него", - сказал он. "Он был болен, ему было больно, он был травмирован как умственно, так и физически - мы ищем ответы и будем преследовать это так далеко, как позволят законы".

"Дolphins" готовятся встретиться со своими соперниками по дивизиону, "Buffalo Bills", в четверг на стадионе "Hard Rock Stadium".

CNN's Kevin Dotson внес вклад в этот отчет.

Несмотря на арест, который вызвал беспокойство, Тайрик Хилл продолжил демонстрировать свой талант, забив 80-ярдовый тачдаун во время матча "Дolphins" против "Jaguars". После травмирующей встречи с полицией агент Хилла, Розенхаус, выразил обеспокоенность возможным влиянием на будущие спортивные выступления Хилла.

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