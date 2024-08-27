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Федеральные земли ГерманииНовостиУвольнение по группам

Представитель союза выступает против массовых казни как решения.

Финансовый пейзаж не процветает великолепно, поводят речь о сокращениях внутри отрасли. Гроэгер, местный глава IG Metall в Нижней Саксонии, находит эту ситуацию совершенно неприемлемой.

 and  Christian Meier
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Торн Гругер, лидер района IG Metall в Нижней Саксонии, не увидел решения по массовым увольнениям.
Торн Гругер, лидер района IG Metall в Нижней Саксонии, не увидел решения по массовым увольнениям.

- Представитель союза выступает против массовых казни как решения.

Профсоюз IG Metall в Нижней Саксонии выразил протест против массовых увольнений в отрасли. Как заявил руководитель профсоюза в регионе Торстен Грёгер газете "Ханноверская всеобщая газета": "Массовые увольнения не являются решением". Он подчеркнул важность предотвращения потерь рабочих мест в автомобильной промышленности, так как технический прогресс не должен приводить к сокращению занятости. Грёгер подчеркнул необходимость создания возможностей для людей, где "устаревшие продукты или бизнес-модели больше не подходят": "Нам нужно этого добиться сообща".

Профсоюз потребовал увеличения заработной платы работникам металлургической и электротехнической отраслей на 7% в рамках переговоров на 2024 год. Кроме того, IG Metall планирует существенно повысить оплату ученичества на 170 евро в год обучения в течение 12 месяцев. Профсоюз намерен начать переговоры о тарифной ставке в Volkswagen уже в октябре.

Начало переговоров в смешанных эмоциях

Грёгер объявил о начале переговоров в смешанных эмоциях, учитывая "несомненно сложные обстоятельства". Работники продолжают сталкиваться с растущими ценами. "Частное потребление играет важную роль в экономике. Здесь как коллективные переговорщики, так и Volkswagen несут ответственность за стимулирование", - подчеркнул он. "Тем не менее, мы также признаем, что текущая экономическая ситуация не процветает".

Например,Continental, один из ведущих игроков на рынке автопрома, объявил о возможных потерях рабочих мест: около 7150 мест находятся под угрозой, из которых 5400 - административные, а остальные - в области исследований и разработок. Автопроизводитель ZF объявил о планах сократить от 11 000 до 14 000 рабочих мест в Германии к концу 2028 года.

Грёгер предложил вместо введения "Увольнение по группе" в ответ на потери рабочих мест в автомобильной промышленности профсоюз IG Metall коллективно работать над созданием новых возможностей для пострадавших лиц. В свете продолжающихся массовых увольнений в отрасли профсоюз резко критиковал такие действия.

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