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Представитель парламента Энселейт переходит от партии ФДП к ХДС.

Депутат Сабина Энселеит меняет свою принадлежность с FDP на CDU в региональном парламенте. CDU выказывает терпимое отношение к дополнительным переходам, даже возможно от AfD.

 and  Grigoriy Williams
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Уход бывшего депутатом Free Democratic party Сабины Энселеит приводит к тому, что CDU получает...
Уход бывшего депутатом Free Democratic party Сабины Энселеит приводит к тому, что CDU получает дополнительное место в ландтаге Мекленбург-Передняя Померания, тем самым сравнявшись с силой AfD.

- Представитель парламента Энселейт переходит от партии ФДП к ХДС.

54-летняя политик Сабина Энсеleit неожиданно покинула фракцию FDP и перешла в фракцию ХДС. Она сослалась на растущие философские разногласия с стратегией FDP, в частности в области наркополитики, и отсутствие ответственности в земельном FDP после разочаровывающих результатов на местных и европейских выборах в июне как причины своего решения. Энсеleit объяснила свое решение в Швертине.

Смена партии и фракции

Энсеleit заявила: "Не шло дело о поиске способов улучшения. Я постепенно потеряла веру в то, что еще могу что-то изменить". Она критиковала отсутствие самоанализа и индивидуальной ответственности у руководства земельного FDP. Энсеleit, которая была членом FDP с 2019 года, также вышла из партии и подала заявление о вступлении в ХДС. Ранее она работала в ХДС как предприниматель и университетский лектор, прежде чем быть избрана в земельный парламент в 2021 году.

Второй политик FDP, перешедший в Союз в короткий срок

Переход Энсеleit последовал за переходом представителя парламента Гамбурга Анны фон Треuenfels-Frowein в Союз.

Теплый прием в фракцию ХДС

Лидер земельного и фракционный лидер ХДС Мекленбург-Передняя Померания Даниэль Петерс выразил радость по поводу прибытия Энсеleit, назвав ее "посвященным и уважаемым депутатом ХДС". Фракция единогласно приняла ее в свои ряды на встрече во вторник.

Видимое противодействие ХДС в Мекленбург-Передней Померании

Петерс отметил, что переход Энсеleit отправляет сообщение о том, что ХДС является "ощутимым противодействием" в Мекленбург-Передней Померании. Теперь ХДС имеет 13 депутатов, столько же, сколько у ранее крупнейшей фракции оппозиции, AfD.

Области фокусировки Энсеleit с ХДС

Энсеleit будет сосредоточена на транспорте и цифровизации для ХДС в земельном парламенте, с включением военной и государственной маркетинговой деятельности.

ХДС открыт для других парламентариев

Петерс воспользовался персональным приобретением, чтобы повторить готовность фракции ХДС принять других недовольных парламентариев. "Мы открыты для тех, кто фундаментально разделяет наши ценности и хочет внести вклад в политическую перемену в Мекленбург-Передней Померании", - сказал Петерс. Это предложение распространяется на все партии. "Я считаю, что есть также люди в фракции AfD, которые хотят дистанцироваться от этого экстремизма и внутрифракционной борьбы", - сказал Петерс. Однако решения федеральной партии дистанцироваться от AfD не будут оспариваться.

Фракция FDP говорит о дистанцировании

Фракция FDP в земельном парламенте не была удивлена решением Энсеleit. Ее уход связан с более длительным отчуждением от фракции и выборами руководства фракции перед летними каникулами, в которых Энсеleit не была представлена. "Сегодняшнее решение является логическим выводом из этих developments и не является сюрпризом для нас", - прокомментировал решение Энсеleit лидер фракции Рене Домке.

На выборах в землю в 2021 году FDP получила 5,8% голосов и вошла в парламент Швертина с пятью депутатами. После ухода Энсеleit осталось четыре. "Мы продолжим усердно и единодушно работать в земельном парламенте", - подчеркнул Домке.

Уход Энсеleit из фракции FDP был результатом ее желания уйти, так как она выразила потерю веры в свою способность внести изменения в партии. После своего ухода она подала заявление о членстве в ХДС, ища новую платформу для своих областей фокусировки на транспорте, цифровизации и государственной маркетинговой деятельности.

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