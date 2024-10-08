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ЭкономикаНовостиВВП

Предсказывает еще один год экономического спада, управляемого национальной администрацией

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
Возможно, 2024-й станет вторым подряд годом экономического спада
Возможно, 2024-й станет вторым подряд годом экономического спада

Предсказывает еще один год экономического спада, управляемого национальной администрацией

Экономический рост Германии в 2023 году снизился на 0,3%, согласно предварительным данным. Однако официальный прогноз на этот год предполагает рост ВВП страны. Тем не менее, статья в газете намекает на более мрачную картину, предполагая, что правительство вскоре представит новый прогноз.

По сообщениям, правительство скорректировало свой экономический прогноз, ожидая пятый подряд квартал рецессии в 2024 году. Министерство экономики теперь прогнозирует незначительное снижение ВВП на 0,2% в этом году, согласно "Süddeutsche Zeitung". Изначально прогнозировался рост ВВП на 0,3% в 2024 году. В прошлом году экономика Германии также показала снижение на 0,3%. Новые прогнозы будут представлены в среду. Стоит отметить, что ведущие исследовательские институты уже скорректировали свои прогнозы на текущий год.

Осенний отчет экономистов для правительства

В своем последнем отчете для администрации экономисты прогнозируют снижение ВВП на 0,1% в 2024 году, что станет вторым годом подряд сокращения. Этот консенсус-прогноз ляжет в основу новых оценок правительства в октябре, которые впоследствии служат основой для налогового прогноза.

Хабек видит более светлое будущее для экономики Германии

Согласно "Süddeutsche Zeitung", федеральный министр экономики Роберт Хабек имеет более оптимистичный прогноз на следующие два года, чем предполагалось изначально. Он видит, как экономика выходит из своей текущей слабости и проявляет больше энергии. Его прогноз на 2025 год включает рост ВВП на 1,1%, что немного превышает ранее предполагаемый 1%. Для 2026 года он прогнозирует рост ВВП на 1,6%. Ведущие исследовательские институты, однако, менее оптимистичны, снизив свой консенсус-прогноз на 2025 год с 1,4% до 0,8% и прогнозируя рост на 1,3% в 2026 году.

Ревизионированный прогноз Министерства экономики на 2024 год теперь предполагает незначительное снижение ВВП Германии на 0,2%, в отличие от первоначального прогноза о росте на 0,3%. Несмотря на скорректированные прогнозы и предположения о пятом подряд квартале рецессии, официальный прогноз Германии на этот год все еще предполагает рост ВВП страны.

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