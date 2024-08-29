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Предприниматель Карстен Машмайер возвращается с проектом "Принципиальные львы"

 and  Vladimir Milov
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Предприниматель Карстен Машмайер возвращается с проектом "Принципиальные львы"

В "Львином логове" напряженность не единственное, что происходит. Иногда инвесторы за кулисами не сходятся во мнениях. По мере начала сезона юбилея в понедельник в 20:15 на Vox и RTL Карстен Машмейер столкнется с двумя бывшими коллегами. Как он относится к этой ситуации?

Фанаты сериала могут радоваться возвращению двух "оригинальных львов": Франк Тлен и Йохен Швейцер вернутся на свои позиции инвесторов.

Когда Швейцер покинул программу в 2016 году после трех сезонов, это вызвало немало шума. Источник из производства упомянул, что у Швейцера была "проблема с эго" в то время. "Динамика между ним и другими четырьмя львами в последние недели не была exactly гармоничной", - отметил он.

Время лечит все раны? "Было немного ностальгично сидеть с основателями снова, но это также имело свои уникальные динамики", - раскрывает Машмейер. Он не может говорить за остальных, но он с нетерпением ждет воссоединения. "Сцены с ними были приятными". Машмейер присоединился к львиной стае в 2016 году. Наряду с Швейцером, он работал только над одним сезоном в то время.

Машмейер сохраняет хладнокровие

Что касается Тлена, он покинул успешное шоу в 2019 году. "Иногда я встречаю его на мероприятиях", - продолжает Машмейер. Он в последний раз видел Швейцера на концерте Адели в Мюнхене. Он принял бы постоянное возвращение своих бывших коллег? "Оба являются опытными предпринимателями и инвесторами, но большинство текущего состава львов также обладают этими качествами. В конечном итоге, решение будет принято производством и сетью", - остается спокоен Машмейер.

После годичного перерыва в стаю возвращается Юдит Уильямс. "Юдит - опытный телемагазинный эксперт, специализирующийся на косметических продуктах. Она сияет в этой области. Хорошо, что логова не хватало ее присутствия. Я рад, что она вернулась", - восторгается Машмейер.

Он также не скупится на добрые слова о "новичках" Яне Энстхейлер, Тиджене Оноран и Тиллмане Шульце: "Все трое привносят свежий взгляд на шоу. Тиджен добавляет немного остроты, Тиллман, конечно, гурман, а Яна подходит к основателям с эмпатией, изяществом и глубоким пониманием стартапов".

Он скучает по Нико Росбергу

Тем не менее, Машмейер скучает по одному прошлому льву: Нико Росбергу. Чемпион "Формулы-1" покинул серию стартапов в 2022 году. "Мы также хорошие друзья за кадром и часто встречаемся в Южной Франции. Мы все еще интенсивно обсуждаем инвестиции и стартап-сектор", - говорит Машмейер.

Он считает, что "было бы приятным поворотом, если бы успешные основатели из последних лет заняли место в 'Львином логове'", - размышляет Машмейер. "Ничего бы не было лучше, чем трансформационный момент, когда кто-то, кто выступал здесь раньше, теперь сидит в кресле инвестора".

65-летний Машмейер надеется на многие будущие выступления. Он твердо верит, что сериал будет продолжаться на телевидении в течение следующих десяти лет. Ни один другой формат не смог так эффективно принести предпринимательство в немецкие гостиные в развлекательной и понятной форме. В моей повседневной жизни инвестора я часто встречаю молодых людей, которые были вдохновлены "Львиным логовом", чтобы начать что-то свое. Это действительно что-то особенное, что разжигает мой предпринимательский дух.

И что дальше для будущего Машмейера в "Львином логове"? "Пока это приносит мне радость, видеть инновационные стартапы, и зрители довольны, я останусь", - обещает предприниматель.

В предстоящем сезоне Карстен Машмейер, возможно, приветствует возвращение некоторых опытных инвесторов, таких как Франк Тлен и Йохен Швейцер, которые известны своей работой со стартапами. После того, как Швейцер покинул шоу из-за проблемы с эго, между ним и другими инвесторами были напряженные динамики.

Что касается новых инвесторов в линейке, Машмейер ценит свежие перспективы, принесенные Яной Энстхейлер, Тиджен Оноран и Тиллманом Шульце, каждый из которых добавляет уникальные качества в шоу.

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