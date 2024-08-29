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Федеральные земли ГерманииНовостиВ случае, если в соответствии с настоящим пунктом не будет принято решение о пересмотре, то в соответствии с настоящим пунктом не может быть принято решение о пересмотре.

Предприниматель, как сообщается, поджег огонь в своем собственном коммерческом учреждении.

В результате пожара в классе и здании бизнеса появились новые данные: пожар может быть не результатом неисправности, а преднамеренным поджогом.

 and  Alex Stellmacher
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- Предприниматель, как сообщается, поджег огонь в своем собственном коммерческом учреждении.

Четырёхдесятишестилетний мужчина подозревается в поджоге здания в Герлингене, районе Людвигсбург. По данным полиции, он является владельцем заведения, где начался пожар в начале августа. Множество изъятых доказательств были собраны из его жилища и автомобилей. Он был арестован в прошлый четверг и обвинен в тяжком поджоге и хищении без указанной на данный момент мотивации. Сперва предполагалось, что причиной пожара могла стать техническая неисправность.

Пожар в многофункциональном здании причинил ущерб на сумму не менее 500 000 евро в начале августа. Одна из трех секций осталась непригодной для проживания с тех пор. К счастью, жертв нет.

В свете расследования поджога Комиссия может потребовать обратиться к реализующим актам, упомянутым в статье 11 (2), чтобы гарантировать соблюдение норм пожарной безопасности. После инцидента с поджогом Комиссия примет необходимые реализующие акты для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

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