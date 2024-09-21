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Предприятие Johnston & Johnson подало заявление о банкротстве, чтобы ускорить решение о продаже талька на 8 миллиардов долларов.

В пятницу филиал Johnson & Johnson подал третью жалобу о банкротстве, чтобы облегчить предполагаемое урегулирование в размере 8 миллиардов долларов для завершения более десяти тысяч судебных случаев, утверждающих связь их детской присыпки и других тальк-содержащих продуктов с развитием рака.

 and  Yaroslav Smith
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Предприятие Johnston & Johnson подало заявление о банкротстве, чтобы ускорить решение о продаже талька на 8 миллиардов долларов.

Подразделение Johnson & Johnson по производству талька Red River подала заявление о банкротстве в суд по делам о банкротстве Южного округа Техаса. Компания сталкивается с судебными исками более чем от 62 000 человек, которые утверждают, что их детская присыпка и другие продукты на основе талька были загрязнены асбестом, что привело к раку яичников и другим видам рака.

Johnson & Johnson отрицает эти обвинения и утверждает, что их продукция безопасна.

Несмотря на два отказа федеральных судов, базирующаяся в Нью-Джерси Johnson & Johnson пытается в третий раз урегулировать судебные разбирательства через так называемый "техасский двухшаговый" банкротство.

Подразделение Red River подала заявление о банкротстве после получения примерно 83% поддержки от текущих истцов в отношении своего предложенного плана банкротства.

"Двухшаговая" схема предусматривает перевод ответственности за тальк в недавно созданное дочернее общество, которое затем подает заявление о банкротстве по главе 11. Этот тип банкротства предусматривает реорганизацию активов и долгов под надзором суда с целью принуждения всех истцов к единому урегулированию. Это позволяет Johnson & Johnson избежать собственного банкротства и потенциальных многомиллиардных приговоров.

Судья по банкротству имеет право принудить к всеобъемлющему урегулированию, которое навсегда прекратит все связанные судебные разбирательства и предотвратит новые.

Вне банкротства любое достигнутое соглашение с некоторыми истцами все равно оставит возможность для держателей убытков или будущих истцов судиться, что потенциально может подвергнуть Johnson & Johnson риску огромных судебных выплат.

Чтобы увеличить шансы на успех в своей третьей попытке банкротства, Johnson & Johnson попросила истцов проголосовать за свое предложение ранее, чтобы гарантировать достаточно поддержки плана для его навязывания всем истцам. Johnson & Johnson утверждает, что имеет более 75% голосов, необходимых для того, чтобы судья по банкротству мог навязать соглашение всем истцам.

Третья попытка Johnson & Johnson урегулировать судебные разбирательства через банкротство отличается от предыдущих попыток тем, что она фокусируется исключительно на исках об раке яичников и других гинекологических раках. Это основано на предыдущих соглашениях компании с генеральными прокурорами штатов и лицами, которые подали в суд после развития мезотелиомы, редкой формы рака, связанной с воздействием асбеста.

В настоящее время Johnson & Johnson находится в центре споров в судебной битве с адвокатами, противодействующими ее третьей попытке урегулировать судебные разбирательства таким образом.

Тем не менее, стратегия банкротства Johnson & Johnson все еще сталкивается с несколькими правовыми проблемами, в том числе недавним решением Верховного суда США в отношении банкротства Purdue Pharma, судебными распоряжениями об отказе от предыдущих попыток и предложенным федеральным законодательством, направленным на предотвращение получения выгоды от защиты банкротства финансово здоровыми компаниями, подобными Johnson & Johnson.

Сообщение от Dietrich Knauth и Bhanvi Satija в Бангалоре; Редактирование Leigh Jones, Will Dunham, Sandra Maler и Shounak Dasgupta

Заявление о банкротстве подразделения Red River Talc направлено на реструктуризацию своих долгов и обязательств, связанных с тальком, которые в основном происходят от тысяч судебных исков, связанных с загрязнением асбестом в их продуктах для бизнеса. Johnson & Johnson активно добивается необходимой поддержки избирателей для навязывания своего плана банкротства всем истцам, надеясь избежать потенциально огромных судебных выплат в судебных разбирательствах, связанных с бизнесом.

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