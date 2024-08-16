- Предприятие: генеральный директор не должен наносить ущерб руководству

В споре о реструктуризации сталелитейного дивизиона Thyssenkrupp председатель профсоюза сталелитейщиков Текин Насиккол призвал CEO Мигеля Лопеса деперсонализировать дискуссию. "Мистер Лопес должен немедленно прекратить публично критиковать совет директоров сталелитейного дивизиона и продолжать оказывать давление", - заявил он в сообщении.

Экспертиза в сталелитейной промышленности находится в Дюссельдорфе, а не в Эссене. "Совет директоров сталелитейного дивизиона осознает свою ответственность и знает, как работает сталелитейный завод". Насиккол является председателем профсоюза сталелитейного дивизиона Thyssenkrupp и председателем профсоюза компании, а также членом наблюдательного совета Thyssenkrupp AG.

В дивизионе работают 27 000 человек

Дивизион, страдающий от экономического спада и дешевых импортов, должен стать независимым и получить прочную финансовую основу. Для этого планируется сокращение производственных мощностей сталелитейного завода в Дюссельдорфе, что также повлечет за собой сокращение рабочих мест. Главный вопрос - финансовое обеспечение дивизиона материнской компанией во время выделения. Thyssenkrupp Steel является крупнейшим производителем стали в Германии. В дивизионе работают около 27 000 человек.

Совет директоров сталелитейного дивизиона под руководством Бернхарда Осбурга представил планы по реструктуризации наблюдательному совету управляющей компании Thyssenkrupp Steel Europe на прошлой неделе. THEN Лопес заявил, что совет директоров сталелитейного дивизиона finally должен представить долгосрочный жизнеспособный, прочный и финансово устойчивый бизнес-план для переориентации сталелитейной отрасли. "Нам сейчас нужна трезвая, реалистичная оценка будущего без иллюзий и приукрашивания фактов", - говорится в заявлении.

Насиккол: Лопес должен участвовать в конструктивном диалоге

Материнская компания в Эссене хочет продать сталь как можно дешевле, сказал Насиккол. Кажется, что есть личный конфликт между Лопесом и Осбургом, но он ведется односторонне. "Это абсолютно неприемлемо и оставляет после себя выжженную землю. Мистер Лопес должен участвовать в конструктивном диалоге", - сказал представитель работников. Речь идет о будущем десятков тысяч рабочих мест во всем регионе.

Профсоюз, возглавляемый Текином Насикколом, тесно вовлечен в спор о реструктуризации сталелитейного дивизиона Thyssenkrupp. Насиккол призвал CEO Мигеля Лопеса вспомнить, что совет директоров сталелитейного дивизиона несет ответственность за свои действия и обладает знаниями о сталелитейном производстве.

В разгар спора Насиккол подчеркнул необходимость конструктивного диалога между Лопесом и советом директоров сталелитейного дивизиона, подчеркнув значительное влияние будущего Thyssenkrupp Steel на десятки тысяч сотрудников.

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