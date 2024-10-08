Предприятия могут облегчить давление, с которым сталкиваются сотрудники, отвечающие за уход за престарелыми родителями или больными родственниками.

Быть опекуном вместе с работой может привести к истощению.

По данным исследования 2020 года, проведенного AARP и Национальной ассоциацией по уходу, более половины (61%) из примерно 48 миллионов человек в США, которые ухаживают за взрослыми родственниками или знакомыми, также работают, в основном полный рабочий день.

Как показал опрос 2023 года, проведенный AARP и S&P Global среди работающих опекунов, большинство из них испытывают трудности в управлении своими обязанностями. Примерно 50% сообщают о задержках, ранних уходах или днях отсутствия; 32% берут отпуск; 37% сокращают рабочие часы или переходят на неполный рабочий день; 16% отказываются от повышений; и почти 16% временно прекращают работу.

Реакция работодателей

С учетом демографических изменений в США и желания людей работать дольше, уход за пожилыми людьми, скорее всего, станет все более распространенным на рабочих местах, считает Мелинда Избицки, старший партнер в консалтинговой фирме Mercer. По мере расширения работодателями льгот для поддержки семейной жизни и воспитания детей они сейчас рассматривают способы дальнейшего расширения поддержки, в том числе льгот по уходу за пожилыми людьми.

Предоставление сотрудникам гибкости работать из любого места и в любое время, чтобы справиться со своими обязанностями по уходу, является важной формой поддержки. Кроме того, некоторые компании предлагают дополнительную помощь, такую как:

34% планируют предложить консультации или рекомендации по уходу за пожилыми людьми в следующем году

20% предоставят доступ к услугам по уходу за детьми

17% предложат персональную поддержку по уходу

16% предоставят помощь в координации ухода

14% предложат отпуск по уходу за пожилыми людьми

10% предложат цифровые инструменты для поддержки опекунов

Эти льготы чаще всего предлагаются крупными компаниями с более чем 5000 сотрудников.

Возвращение инвестиций для компаний

Уход за пожилыми людьми часто происходит в определенные этапы жизни сотрудника, объясняет Джозеф Фуллер, профессор Харвардской школы бизнеса. Например, здоровый, независимый родитель может жить годами, прежде чем у него разовьется деменция, рак или он упадет и сломает бедро.

Фуллер разработал модель возврата инвестиций (ROI), чтобы оценить ценность предоставления льгот по уходу за пожилыми людьми. Используя данные опросов более чем в 90 компаниях, предлагающих сотрудникам доступ к Wellthy, компании, предлагающей навигацию по уходу и другие услуги, его анализ показал, что примерно 30% респондентов заявили, что эти льготы предотвратили их уход на больничный или увольнение.

С учетом высокой стоимости замены сотрудников минимизация текучести кадров может превысить затраты на предоставление льгот по уходу за пожилыми людьми.

"Когда типичная стоимость замены этих работников составляла 50% (от зарплаты), ROI оценивался примерно в 225-340%, с более высокими показателями при росте затрат на замену", - отметил Фуллер в своем исследовании, которое также показало, что более половины респондентов заявили, что льготы по уходу за пожилыми людьми снизили их ежедневную отсутствие на работе, тем самым увеличив рабочие часы.

Помощь финансам опекунов

Управление как опекуном включает в себя многие задачи: поиск врачей, сиделок и домов престарелых, транспортировка близких на медицинские назначения, получение рецептов и ведение расписания лекарств.

Прежде всего, полезно изучить льготы, предлагаемые на рабочем месте, чтобы облегчить этот процесс. Если таких льгот нет, Даниэль Миура, сертифицированный финансовый планировщик, специализирующийся на финансах опекунов, рекомендует поговорить со своим работодателем, чтобы обсудить потенциальные варианты (например, гибкий график работы, удаленную работу или использование отпуска по семейным и медицинским обстоятельствам в соответствии с Законом о семейном и медицинском отпуске).

Помимо работодателя, есть способы облегчить физические, психические и финансовые расходы на уход. Согласно исследованию AARP 2021 года, большинство опекунов ежегодно тратят более 7000 долларов из своего кармана.

Некоторые из этих затрат могут быть возмещены за счет налоговых вычетов, если тот, за кем ухаживают, квалифицируется как иждивенец, предлагает Миура, которая опубликовала листовку по налогам и страницу ресурсов для опекунов.

Кроме того, поищите "гранты на отдых", предоставляемые местными агентствами, чтобы взять перерыв.

Миура призывает общаться с другими членами семьи, чтобы поддержать ваши усилия по уходу, включая регулярные взносы в "фонд решений" - специальный счет для покрытия расходов, которые облегчают вашу нагрузку (например, найм уборщицы, дни в дневном центре для взрослых или личный уход, такой как стрижка, массаж или терапия).

"Опекуны тоже нуждаются в опекунах", - заключает Миура.

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