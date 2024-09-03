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Предприятия и профсоюзные организации участвуют в дебатах о коллективных переговорах.

Постепенно, предприятия отказываются от коллективных соглашений об оплате труда. По мнению президента LVU Хегера, у этого есть веские причины, и DGB должен представлять их вместо того, чтобы pirate общие критики.

 and  Melissa Williams
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Действительно всё больше мощностей уходят от региональных торговых соглашений, выступает президент...
Действительно всё больше мощностей уходят от региональных торговых соглашений, выступает президент LVU Хeger. Он призывательно обращается к Отряду немецких commercia (DGB) представить конкретные доводы вместо обвинений в массе.

- Предприятия и профсоюзные организации участвуют в дебатах о коллективных переговорах.

Руководители бизнеса в Рейнланд-Пфальце хотят разумного диалога без резких обвинений со стороны профсоюзов по поводу охвата коллективными договорами во всей области. Как заявил президент Ассоциации объединений работодателей (LVU) Йоханнес Хегер агентству ДПА в Майнце, "Если мы хотим вовлечь больше компаний в коллективные договоры, мы должны сначала задуматься, почему они от них отдалились изначально".

Хегер предостерег от недооценки ответственности работодателей. При виде объемных контрактов, полных многочисленными сложными и труднореализуемыми специальными правилами, неудивительно, что компании избегают этих соглашений.

По словам Хегера, в течение многих лет доля коллективных договоров сокращалась, в то время как число соглашений на уровне отдельных компаний резко возросло. Председатель ДГБ Рейнланд-Пфальц Сюзанна Вингертсзахн ранее сообщала, что сейчас около половины работников Рейнланд-Пфальца охвачены коллективным договором. В начале 2000-х это было почти три четверти.

Вингертсзахн охарактеризовала это как драматическое развитие, с тем, что теперь только одна из трех компаний в Рейнланд-Пфальце охвачена коллективным договором. "Покрытие коллективными договорами сокращается годами, в том числе из-за уклонения работодателей от своих обязанностей", - заявила она в интервью ДПА.

Чтобы укрепить охват коллективными договорами, компании нужно вновь убедить в том, что это лучшее решение для них, считает Хегер. Это можно сделать, более четко указав на преимущества. Эти преимущества в основном исходят от того, что соглашения ведутся равными переговорными партнерами, которые обеспечивают справедливое соотношение интересов и достигают соглашений, приемлемых для обеих сторон.

Однако агрессивные требования к зарплате и сокращение рабочих часов, выдвигаемые некоторыми профсоюзами в ходе нынешних экономических трудностей и дефицита квалифицированных кадров, не только необдуманны, но и вредны, считает бизнесмен. Частое и чрезмерное использование забастовок профсоюзами также является сдерживающим фактором.

Хегер также предупреждает против попытки навязать нереалистичные правила через закон о соблюдении коллективных договоров. "Это не только искажает реальную картину конкуренции в общественных закупках, но и создает ненужную бюрократию и астрономические расходы за счет налогоплательщиков".

ДГБ уже давно призывает к улучшению закона о соблюдении коллективных договоров в Рейнланд-Пфальце. По их мнению, целью должно быть то, чтобы государство присуждало средства для общественных контрактов только компаниям, которые также охвачены коллективными договорами.

Хегер предложил, чтобы для увеличения охвата коллективными договорами компании нужно убедить в их преимуществах, которые включают справедливое соотношение интересов и соглашения, приемлемые для всех сторон, часто достигаемые через переговоры равными переговорными партнерами в профсоюзе. Однако некоторые профсоюзы с их агрессивными требованиями к зарплате и чрезмерным использованием забастовок во время экономических трудностей и дефицита квалифицированных кадров могут отпугивать компании от участия в коллективных договорах.

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