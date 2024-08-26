- Предположения о подпольной деятельности России до тревоги в Гейленкирхене

Усиленная безопасность на авиабазе НАТО в Гейльнкирхене, недалеко от Ахена, была вызвана разведданными, указывающими на потенциальную угрозу со стороны России. Источники в немецких кругах безопасности сообщили агентству ДПА о заявлениях о планах России по саботажу против НАТО, которые, возможно, будут использованы с помощью дрона.

На прошлой неделе база в Северном Рейне-Вестфалии работала почти 24 часа на втором по высоте уровне безопасности. После отсутствия инцидентов безопасность была снижена до первоначального уровня, Браво+. Достижение второго по высоте уровня безопасности, Чарли, указывает на вероятное террористическое действие против альянса, согласно терминологии НАТО. Это была превентивная мера, уточнил представитель НАТО. Из-за предупреждения всех непрямо заинтересованных лиц ранее отправили домой.

Аэропорт НАТО в Гейльнкирхене служит важной базой для самолетов Авакас, которые в основном используются для мониторинга воздушного пространства в восточной части альянса. Представитель заявил, что на авиабазе НАТО обычно работает около 1600 человек, но сейчас там меньше людей, так как самолеты Авакас работают только с двух турецких и норвежских баз с понедельника. НАТО отрицает, что причиной временного перемещения в Гейльнкирхене являются угрозы, ссылаясь на организационные цели.

На вопрос о слухах в понедельник о russische атаке против немецкого сайта представитель воздержался от комментариев. На данный момент в воздушном пространстве базы не было сообщений о дронах, сказал представитель.

Озабоченность безопасностью: Россия все больше рискует с полетами дронов

В других кругах безопасности растут опасения по поводу все более безрассудного поведения России при использовании дронов над немецкими военными объектами, в том числе тех, которые размещают украинских солдат для обучения.

В НАТО считают, что поддержка альянса Украины может побудить Москву к попыткам саботажа против военных баз. Предполагается, что целью является посеять страх среди стран-членов, что может поставить под угрозу военную помощь Украине.

Некоторые считают, что дроны не смогут нанести значительный ущерб базе в Гейльнкирхене, учитывая, что авиабазы НАТО обычно оснащены очень эффективными системами ПВО.

Если дроны будут использоваться, они, скорее всего, будут гражданскими дронами, модифицированными для перевозки таких грузов, как взрывчатые вещества, согласно данным о безопасности. Например, грузовые дроны, способные нести взрывчатые вещества, могут быть использованы.

Недавние опасения по поводу саботажа возникли на различных немецких военных базах. Однако все опасения были развеяны после расследования. В том числе, власти, в том числе полиция и государственная безопасность, расследовали инцидент с водоснабжением на военном аэродроме Кёльн-Ван в связи с подозрением на загрязнение питьевой воды.

Эксперты по безопасности связывают неоднократные полеты дронов над критически важной инфраструктурой в Шлезвиг-Гольштейне с Россией. Прокуратура в Фленсбурге начала расследование подозрением в "шпионаже с целью саботажа". Подозрительное наблюдение за воздушным пространством над парком ChemCoast Park в Brunsbüttel происходит с начала августа.

Подозрительная деятельность также возникла в Гейльнкирхене. Согласно сообщениям, подозреваемый в районе был задержан для допроса, но никаких оснований для обвинений против него не было найдено. На прошлой неделе WDR сообщил о предупреждении от имени иностранной разведслужбы о потенциальных атаках дронов российских лиц на точку поддержки НАТО в Гейльнкирхене.

Аэропорт НАТО в Гейльнкирхене, являясь важной базой для самолетов Авакас, находится в Германии. Несмотря на слухи о потенциальной российской атаке, в воздушном пространстве базы не было сообщений о дронах.

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