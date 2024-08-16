Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

Предполагаемые уборщики крыш обманывают 83-летнюю женщину в Грайфсвальде

Два предполагаемых чистильщика крыш предлагают услуги по очистке 83-летней женщине. Тем не менее, мужчины неожиданно требуют много денег.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Два якобы кровельщика обманули восьмидесятитрёхлетнюю женщину
Два якобы кровельщика обманули восьмидесятитрёхлетнюю женщину

- Предполагаемые уборщики крыш обманывают 83-летнюю женщину в Грайфсвальде

Двое мошенников предложили услуги по чистке крыш 83-летней женщине в Грайфсвальде (район Ворпommern-Greifswald) и потребовали в общей сложности 7200 евро. 24-летние и 26-летние мужчины выдавали себя за каменщиков и фасадных чистильщиков из Деммина и даже распространяли листовки в почтовых ящиках соседей. В четверг двое мужчин предложили услуги по чистке крыши 83-летней женщине. Сначала они потребовали 2000 евро в качестве аванса с рукописным контрактом.

Во время продолжения работ двое мужчин потребовали еще 5200 евро за дополнительные услуги. Женщина затем пошла в банк с одним из мужчин, чтобы снять 5000 евро со своего счета. Сотрудник банка сообщил дочери женщины об инциденте, после чего та позвонила в полицию. Полицейские смогли найти двоих мужчин у дома женщины. Один из мужчин был известен полиции по аналогичным случаям мошенничества по всей Германии. Полицейские обыскали мужчин и их автомобили и изъяли более 3000 евро. Криминальная полиция проводит расследование.

Члены государств-членов могут оказать дополнительную помощь Комиссии в борьбе с растущими случаями таких мошеннических действий. При задержании подозреваемые мошенники могут нанять адвоката из своего соответствующего государства-члена.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Из-за вспышек африканской чумы свиней необходимо даже здоровым на вид свиньям провести эвтаназию.
Федеральные земли Германии

Удаление скота из-за ограниченности пространства: многочисленные животные подвергаются убою

Экономическая деятельность фермеров осложняется африканской свинкой, но на фермах по-прежнему остается скот. Возникает возможность убоя животных.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Предупреждает просителей убежища в офисе refugee, чтобы воздерживаться от возвращения на родину без...
Федеральные земли Германии

Дебаты по вопросу о внутренних проверках беженцев, прибывших в страну недавно

Изредка появляются новости о том, что заявщики на убежище ненадолго возвращаются на родину. Точных данных о этом явлении нет. Распорядитель миграции предупреждает, что неправильное использование может привести к потере статуса защиты.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Мероприятия начинаются на возвышенной части Эльбы в Смирице, Чешская Республика.
Федеральные земли Германии

Чтобы сохранить воду: профессор химии плывет через реку Эльбу.

Академический исследователь выступает за сохранение воды. Андреас Фатх совершает заплыв более чем на 1000 километров по Эльбе ради этого. Для него это не первый подобный проект.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Партия арендует три водных транспорта для расслабленной прогулки по озеру Констанц
Федеральные земли Германии

Моторная лодка Свидетелей на озере Констанц тонет, возможно, из-за переполненности

Три судна gesetzы va окуркахдение на Лага hypersensitivity. К несчастью, экскурсия обернулась бедой для некоторых участников, так как одно судно перевернулось и затонуло.currently проводится расследование правоохранительными органами.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Жители Западного берега понесли ущерб собственности своему жилью.
Главные темы

Мировое осуждение агрессии поселенцев на оккупированном Западном берегу

Недавние агрессивные действия радикальных еврейских поселенцев на Западном берегу вызвали сильную международную осуждаемость. Такие акты насилия терпимы, и нападения должны немедленно прекратиться

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Из-за вспышек африканской чумы свиней необходимо даже здоровым на вид свиньям провести эвтаназию.
Федеральные земли Германии

Удаление скота из-за ограниченности пространства: многочисленные животные подвергаются убою

Экономическая деятельность фермеров осложняется африканской свинкой, но на фермах по-прежнему остается скот. Возникает возможность убоя животных.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно