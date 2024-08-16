- Предполагаемые уборщики крыш обманывают 83-летнюю женщину в Грайфсвальде

Двое мошенников предложили услуги по чистке крыш 83-летней женщине в Грайфсвальде (район Ворпommern-Greifswald) и потребовали в общей сложности 7200 евро. 24-летние и 26-летние мужчины выдавали себя за каменщиков и фасадных чистильщиков из Деммина и даже распространяли листовки в почтовых ящиках соседей. В четверг двое мужчин предложили услуги по чистке крыши 83-летней женщине. Сначала они потребовали 2000 евро в качестве аванса с рукописным контрактом.

Во время продолжения работ двое мужчин потребовали еще 5200 евро за дополнительные услуги. Женщина затем пошла в банк с одним из мужчин, чтобы снять 5000 евро со своего счета. Сотрудник банка сообщил дочери женщины об инциденте, после чего та позвонила в полицию. Полицейские смогли найти двоих мужчин у дома женщины. Один из мужчин был известен полиции по аналогичным случаям мошенничества по всей Германии. Полицейские обыскали мужчин и их автомобили и изъяли более 3000 евро. Криминальная полиция проводит расследование.

Члены государств-членов могут оказать дополнительную помощь Комиссии в борьбе с растущими случаями таких мошеннических действий. При задержании подозреваемые мошенники могут нанять адвоката из своего соответствующего государства-члена.

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