- Предполагаемые перспективы интернета переходят от одежды к сумочке

Легкая одежда - это главное в летней моде. Сейчас популярны вещи с вязаной текстурой и стиль бохо из кружева. Этот тренд не ограничивается одеждой, аксессуары тоже в тренде. Звезды, такие как риелтор Кришелл Стэус, уже начали носить эту моду в начале года. Она была готова к австралийскому лету, носила белый кружевной пляжный коврик, который красиво ловил ветер в Сиднее. Под ним она носила бикини в стиле бохо, идеальное для дня у воды. Даже ее сандалии, открывающие розовый педикюр, добавляли летнего настроения, несмотря на раннюю весну.

Летнее настроение на пляже

Тяжелый багаж - обуза в путешествии. Фashion-блогер Изабель Марин выбрала сумку цвета песка с вязаным рисунком во время своей поездки в Бали, дополнив ее легкой одеждой, подходящей для погоды. Она сочетала свои бежевые широкие штаны из льна и белый топ с сандалиями в стиле эспадрильи, создавая гармоничный образ.

Гlamorous в розовом

Предприниматель Рэйч Парселл носила розовый наряд, более подходящий для формального ужина. Она носила топ на шее, подчеркивающий талию. Кружевное макси-платье того же оттенка идеально сидело на ней, делая ноги длиннее. Уникальной чертой комплекта были длинные кисти на подоле. Квадратная сумка и серебряные украшения добавляли нотку элегантности. Ее свисающие серьги и обувь сияли, соревнуясь с другими аксессуарами за внимание.

Фashion-блогер Изабель Марин сумка цвета песка с вязаным рисунком была идеальным дополнением к ее легкой одежде, следуя текущему летнему тренду на легкую одежду и стиль бохо из кружева. Предприниматель Рэйч Парселл кружевное макси-платье, хотя и было прекрасным дополнением к ее розовому вечернему наряду, все еще воплощало стильную и модную кружевную моду, популярную в летней моде.

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