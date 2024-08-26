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Федеральные земли ГерманииНовостиАвтомобиль

Предполагаемый вор пытается избежать полиции, уезжая на А2

Автомобильный вор на федеральной автостраде 2 ведет высокоскоростную погоню с правоохранителями, не проявляя никакой пощады к педали газа. В результате он сам себя прямиком сводит в тюрьму.

 and  Mark Rodriguez
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Индивидуум якобы ускакал от правоохранительных органов со скоростями, потенциально достигающими 250...
Индивидуум якобы ускакал от правоохранительных органов со скоростями, потенциально достигающими 250 километров в час.

- Предполагаемый вор пытается избежать полиции, уезжая на А2

По шоссе А2, переходящему из Нижней Саксонии в Саксонию-Анхальт, мужчина за рулем угнанной машины пытался уйти от полиции, развив скорость до 250 км/ч. По данным полиции Хильдесхайма, водитель проигнорировал знаки остановки и пытался избавиться от преследования, достигнув такой максимальной скорости. В результате последовала погоня длиной 35 километров, пересекающая границы штатов, которая закончилась на съезде в Мариенборн, Саксония-Анхальт. Затем 39-летний водитель съехал с шоссе и оказался в тупике в Хакенштедте, в районе Борде.

Подозреваемый был задержан пешком правоохранительными органами. Подозреваемый, уроженец Восточной Европы без постоянного места жительства в Германии, подозревается в краже дорогой машины в нижнесаксонском городе Агbergen. В настоящее время он находится в заключении и ждет дальнейшего расследования.

Угонщиком была машина, в которой подозреваемый пытался скрыться. Позже полиция конфисковала автомобиль в качестве вещественного доказательства.

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 and  Mark Rodriguez
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