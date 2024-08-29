- Предполагаемый торговца бежит от правоохранительных органов, перевозя с собой 11 нелегалов.

Скоростью около 160 километров в час и без действительного водительского удостоверения - так, по данным полиции, человек, подозреваемый в торговле людьми, пытался уйти от правоохранительных органов на автомобиле, проехав через районы Пассау и Фрайунг-Графенау. Пограничный патруль пытался остановить автомобиль с неместным номером возле Untergriesbach в среду. Вместо разрешенных пяти человек в машине находилось двенадцать. 20-летний предполагаемый водитель якобы проехал через несколько городов, подвергая опасности других водителей опасными обгонами.

Рядом с Waldkirchen машина съехала на грязную тропу и врезалась в дерево, повредив сторону водителя, как сообщается. Водитель затем сбежал пешком и был арестован без травм. Он сейчас находится под следствием по обвинению в торговле людьми и в опасном вождении. Как сообщил представитель полиции, 20-летнего задержали в четверг. Нелегально перевезенные иностранцы, в том числе двое детей в возрасте шести и девяти лет, не имели действительных въездных документов в Германию, как сообщается. Все они были объявлены в розыск за незаконное пересечение границы.

Подозреваемый в высокоскоростной погоне в районе Пассау пытался скрыться после того, как был замечен возле Untergriesbach. Прибыв в Waldkirchen, автомобиль, на котором они ехали, съехал с дороги и разбился в районе Пассау.

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