- Предполагаемый стрелок убивает человека: человек страдает от психических проблем

Трагический инцидент во вторник в Мёрсе

26-летний человек, якобы страдающий тяжёлыми психическими расстройствами, представлял угрозу для полицейских в Мёрсе во вторник днём. Вооружённый двумя ножами, каждый длиной около 30 сантиметров, он бросился на офицеров. В целях самообороны полицейские открыли огонь, что привело к гибели человека. Точное количество выстрелов и тип оружия ещё уточняются в ходе расследования.

Местные власти получили несколько тревожных звонков, в результате чего патрульная бригада прибыла в жилой район. Свидетели сообщили, что человек нападал и запугивал нескольких прохожих перед столкновением с полицией. В целях справедливости расследование ведёт соседний город Дюссельдорф.

Это событие в Мёрсе произошло всего через четыре дня после предполагаемого теракта в Солingen, в результате которого погибли трое человек и ещё восемь получили ранения. Подозреваемый, 26-летний сириец, якобы смертельно ранил трёх человек во время городского фестиваля в пятницу вечером. Подозреваемый находится в полиции.

Расследование показало, что человек, вовлечённый в трагический инцидент, был коренным немцем без миграционного прошлого.

Человек, ставший жертвой трагического инцидента, был коренным немцем, проживавшим в Мёрсе. Этот инцидент в Германии добавляет к серии недавних тревожных событий в стране.

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