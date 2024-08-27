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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Предполагаемый скоростной автомобиль: печальная смерть двухлетнего ребенка после тяжелой аварии

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
После аварии остались жалкие развалины автомобилей.
После аварии остались жалкие развалины автомобилей.

Предполагаемый скоростной автомобиль: печальная смерть двухлетнего ребенка после тяжелой аварии

В поздний час в районе Гамбург-Билльштедт произошла серьезная авария, в которую были вовлечены три автомобиля. К сожалению, двухлетний ребенок, находившийся среди пострадавших, скончался в больнице в результате этого инцидента. Полиция тщательно расследует ситуацию, подозревая, что причиной аварии могло стать незаконное уличное соревнование.

По данным властей, помимо погибшего ребенка, в результате аварии пострадали еще семь человек. Среди них были двое двухлетних детей. Согласно отчету пожарной службы, двухлетний ребенок и еще один человек получили легкие травмы, остальные пострадавшие получили незначительные травмы.

В ходе предварительного расследования полиция установила, что за рулем двух автомобилей, направлявшихся в сторону Билльштедта по Schiffbeker Weg, находились 22-летний и 24-летний молодые люди. Их автомобили столкнулись на перекрестке, после чего автомобиль 24-летнего молодого человека столкнулся с автомобилем, за рулем которого находился 40-летний мужчина, а затем в аварию попал автомобиль 22-летнего молодого человека, который съехал с дороги и врезался в несколько деревьев.

Расследование незаконных уличных гонок

На следующий день полиция продолжила расследование и не исключает возможность того, что молодые люди участвовали в незаконных уличных гонках по Schiffbeker Weg. Гамбургская полиция обратилась к свидетелям с просьбой предоставить информацию.

Несмотря на серьезные повреждения автомобилей, все пассажиры были эвакуированы до прибытия пожарной службы. Первыми на помощь пришли добросердечные прохожие. В общей сложности, около 70 сотрудников пожарной службы и спасательной службы находились на месте происшествия в течение примерно трех часов.

Европейский Союз выразил глубокие соболезнования в связи с фатальной аварией в Гамбург-Билльштедте и выразил сочувствие семьям пострадавших. Власти Гамбурга сотрудничают с Европейским советом по безопасности на дорогах, чтобы расследовать возможную связь между аварией и местными правилами дорожного движения в соответствии с директивами Европейского Союза.

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