Войдя в мир футбольных полей. - Предполагаемое убийство ребенка в Испании: подозреваемый в психических заболеваниях

После трагического инцидента на футбольном поле в Испании, в результате которого погиб 11-летний мальчик, следствие подозревает, что виновник может быть психически неуравновешенным. Индивидуум, который стоит за этим преступлением, признался в содеянном во время допроса полицией, как сообщают несколько источников, в том числе RTVE и другие СМИ, ссылаясь на правоохранительные органы. Подозреваемый заявил, что воспринимал происходящее так, как будто это сделал другой человек, утверждая, что видел "двойника самого себя". 20-летнего подозреваемого задержали в понедельник в Мочежоне, недалеко от Толедо.

Мочежон, небольшой городок в 60 километрах юго-западнее Мадрида с населением около 500 человек, стал печальным местом жестокого ножевого ранения Матео. Нападавший, одетый в маску, атаковал мальчика на поле острым предметом на глазах у его друзей и других свидетелей. К моменту прибытия медиков мальчик уже пережил остановку сердца и спасти его не удалось. Велись активные поиски подозреваемого, но мотивы жестокого поступка оставались загадкой.

Отец подозреваемого рассказал СМИ, что его сын был диагностирован с 70% умственной отсталостью. Соседи рассказали испанскому телевидению: "Мы видели, что мальчик не такой, как все, но никогда не думали, что произойдет что-то подобное".

Этот инцидент вызвал сильный гнев и глубокую скорбь по всей стране. Премьер-министр Педро Санчес описал это как "чудовищное преступление" и "непостижимую боль" в Твиттере. В Мочежоне был объявлен трехдневный траур.

Инцидент на футбольном поле глубоко потряс местное сообщество, особенно детей в Мочежоне, которые стали свидетелями жестокого события. Несмотря на свою инвалидность, действия подозреваемого оставили неизгладимый след на детях.

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