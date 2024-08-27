- Предполагаемое сексуальное насилие в квартире - нападающий задержан

Сообщается, что 25-летний мужчина находится в полицейском участке после обвинений в изнасиловании женщины в ее доме в Средней Франконии. По данным полиции, инцидент произошел в квартире на первом этаже 42-летнего жителя Солнхофена, района Вайсенбург-Гунценхаузен в воскресенье. Подозреваемый якобы проник через открытую дверь на террасе.

Жертва якобы подверглась нападению и изнасилованию. Ей удалось позвать на помощь, и сосед, который отреагировал, преследовал преступника, но в итоге потерял его из виду. Несмотря на тщательные поиски, полиции не удалось найти подозреваемого. Однако свидетель, который предоставил ценную информацию, помог в аресте 25-летнего мужчины.

Жертва подала заявление о сексуальном домогательстве, описывая инцидент, который произошел в ее доме. Арест 25-летнего подозреваемого был произведен в связи с обвинением в сексуальном домогательстве и изнасиловании.

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