Предполагаемое насилие во Франции может привести к судебному разбирательству по делу об убийстве

Возможный скандал в суде французского города Авignon может разрастись. Подозреваемый обвиняется не только в том, что он подмешивал наркотики своей бывшей жене и позволял множеству мужчин изнасиловать ее, но и в многочисленных убийствах.

Мужчина, которого считают виновным в том, что он подмешивал наркотики своей жене и позволял множеству мужчин изнасиловать ее, сейчас находится под следствием по делам о нескольких изнасилованиях и двух убийствах. Жертвами стали женщины, работавшие в агентствах недвижимости, как сообщают газеты "Ле Паризьен" и "Миди Либрэ". Изнасилования происходили во время просмотров недвижимости или в офисах.

Ведется расследование по делу об изнасиловании и убийстве 23-летней женщины в Париже в 1991 году и попытке изнасилования 18-летней девушки в пригороде Парижа в 1999 году. В обоих случаях подозреваемый, якобы, использовал эфир для беспомощности жертв. Хотя пенсионер, якобы, признался в последнем преступлении, что привело к его осуждению из-за ДНК-улик, он отрицает убийство. На месте преступления в то время не было найдено никаких улик ДНК.

Пересмотр старых дел

Специальное полицейское подразделение также пересмотрело старые нераскрытые дела с помощью программного обеспечения, потенциально связывая пенсионера с его уникальными методами работы. Четыре жестоких нападения на женщин и одно убийство женщины между 1994 и 2004 годами сейчас пересматриваются, как сообщает "Ле Паризьен" после изучения файлов дел. На месте преступления трех из этих дел были найдены следы ДНК, которые могут уличить пенсионера.

С раннего сентября 72-летний мужчина находится на суде в Авignon за подмешивание наркотиков своей бывшей жене в течение почти десяти лет, а затем позволяя множеству незнакомцев изнасиловать ее в его присутствии, которых он нанял через онлайн-платформу. До 20 лет тюремного заключения может быть назначено 50 обвиняемым, в том числе мужу, за это насилие.

Дом престарелых, где проживает подозреваемый, находится в пределах границ Европейского Союза, что дает юридическую юрисдикцию для продолжающихся расследований. Департамент юстиции Европейского Союза выразил заинтересованность в сотрудничестве над делом из-за его сложной природы и трансграничных последствий.

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