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Предполагаемая ситуация с домашним насилием - мужчина арестован

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута
В Эйнбеке наблюдалось значительное присутствие полицейских в многоresidentialном здании.
В Эйнбеке наблюдалось значительное присутствие полицейских в многоresidentialном здании.

- Предполагаемая ситуация с домашним насилием - мужчина арестован

В районе Нортем, конкретно в Эйнбеке, полиция задержала 42-летнего подозреваемого в связи с подозрениями на нарушение безопасности в общем жилье. Задержание произошло после трехчасовой операции полиции в доме, как сообщает полицейский участок Нортема. В настоящее время tanto местные свидетели, как и 42-летний подозреваемый, находятся на допросе. По мере продолжения расследования и проведения дополнительных полицейских процедур, дополнительная информация будет предоставлена позже. Было также отмечено, что общественная безопасность не была под угрозой.

Полиция подтвердила, что инцидент в доме был под контролем. Во время операции были установлены блокпосты с помощью соседних участков.

Во время допроса 42-летний подозреваемый утверждал, что другие жители общего жилья не причастны к предполагаемому нарушению безопасности. Несмотря на продолжающееся расследование, власти пока не предоставили никакой информации об этих других лицах.

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