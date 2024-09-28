Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиРазвлечения

Предпочтение Ферреля опубликовать документальный фильм, в котором подробно описываются его отношения с трансгендерной женщиной перед предстоящими выборами.

Феррелли выражает энтузиазм в отношении своего предстоящего откровенного и проницательного документального фильма под названием "Уилл и Харпер", надеясь, что он приведёт к существенным переменам.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Гарпер Стил и Уилл Феррелл играют в заглавном сериале, получившем название "Уилл и Гарпер".
Гарпер Стил и Уилл Феррелл играют в заглавном сериале, получившем название "Уилл и Гарпер".

Предпочтение Ферреля опубликовать документальный фильм, в котором подробно описываются его отношения с трансгендерной женщиной перед предстоящими выборами.

Венчурный проект, сосредоточенный на продолжительной дружбе между Феррелом и бывшим главным сценаристом "Saturday Night Live" Харпер Стил, которая раскрывает ему свою транс-identity, отправляет их в путешествие по стране вместе, теперь доступен на Netflix. Их решение выпустить фильм до выборов было для них значимым.

Феррел поделился с Variety на премьере фильма в Лос-Анджелесе: "Во время нашей встречи с Netflix мы подчеркнули наше желание выпустить этот фильм до выборов."

Он продолжил: "Мы хотели предоставить достаточно времени аудитории, чтобы посмотреть его и, возможно, инициировать значительные дискуссии в своих семьях."

Фильм, названный "Уилл и Харпер", исследует позднюю трансформацию Стил и вопросы, с которыми сталкивается Феррел, чтобы понять её опыт. Во время их путешествия по стране они сталкиваются с и трогательными, и сложными ситуациями в своем документальном приключении.

Феррел заметил: "Меня поразило, как мы могли поддерживать постоянный диалог в течение шести часов каждый день в машине и погружаться в такие глубокие темы."

В свете политизированной природы прав транс-людей в различных регионах актуальность проекта стала очевидной. Недавнее исследование показало, что когда анти-транс законы принимаются на уровне штата, попытки самоубийства среди трансгендерных и небинарных подростков увеличиваются, с пиками до 72% среди подростков в штатах, где такие законы приняты.

Феррел прокомментировал: "У нас были люди, которые выразили желание посмотреть этот фильм с друзьями и семьей, которые могут не разделять ту же точку зрения, и они взволнованы тем, чтобы посмотреть его вместе." Он надеется, что "может быть, это поможет постепенно разрушить некоторые из этих барьеров."

Фильм "Уилл и Харпер" предоставляет множество возможностей для глубоких дискуссий о различных аспектах развлечений, учитывая его исследование трансформации Стил и путь Феррела к пониманию.

С выходом фильма Феррел и Стил хотят внести свой вклад в более широкие дискуссии о правах транс-людей и развлечениях, которые находятся в центре общественных дебатов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Возраст Аарона Картера в то время был 34 года.
Общество

Бывший партнер Аарона проходит экспертизу наследства отцов.

Бывший партнер Аарона проходит экспертизу наследства отцов. С тех пор, как на свет появился маленький Принц Картер, вокруг того, является ли Аарон Картер его отцом, не утихают споры. Недавно Мела́ни Мартин, его мать и бывшая невеста, прошла ДНК-тест, чтобы положить конец этим спекуляциям. Поскольку Картер не оставил завещания, результаты

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
В серии 'Как умереть в одиночестве', Наташа Ротвелл играет Мел, оказавшегося в сложной ситуации...
Общество

Сериал "Как умереть в одиночестве" - комедия, посвященная черным, - присоединяется к серии недавно запущенных шоу, что заставляет некоторых задаваться вопросом, действительно ли телевизионный ландшафт изменился.

Несмотря на рост черных создателей, представляющих телепередачи с черными протагонистами, телевидение все еще сталкивается с трудностями полного отражения черного лидерства в производстве шоу.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Увеличивается число судебных исков против Шона "Дидди" Комбса
Общество

Увеличивается число судебных исков против Шона "Дидди" Комбса

Увеличивается число судебных исков против Шона "Дидди" Комбса Больше юридических проблем грозят Сину "Дидди" Комбсу. Женщина из Флориды подала гражданский иск против артиста в пятницу (по местному времени) в Нью-Йорке, обвиняя его в сексуальных домогательствах. Согласно ее юридической команде, она предпочитает оставаться анонимной. В течение многих

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Возраст Аарона Картера в то время был 34 года.
Общество

Бывший партнер Аарона проходит экспертизу наследства отцов.

Бывший партнер Аарона проходит экспертизу наследства отцов. С тех пор, как на свет появился маленький Принц Картер, вокруг того, является ли Аарон Картер его отцом, не утихают споры. Недавно Мела́ни Мартин, его мать и бывшая невеста, прошла ДНК-тест, чтобы положить конец этим спекуляциям. Поскольку Картер не оставил завещания, результаты

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
ФК "Шалке" стремится к спокойствию.
Спорт

ФК "Шалке" стремится к спокойствию.

ФК "Шалке" стремится к спокойствию. Шальке 04 смог завершить свою бурную неделю на позитивной ноте, одержав напряженную победу над Преussen Münster. После увольнения Карела Герарса в начале недели, второй дивизион, хронически находящийся в кризисе, победил 2:1 (0:0) под руководством временного тренера Якоба Фимпеля. В то время

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Байден спускается с самолета ВВС США по прибытии на базу ВВС Довер, расположенной в Довере,...
Политика

Убийство лидера "Хезболлы" вызывает еще одну тонкую задачу для Байдена.

Следуя за кончиной Хасана Насроллы, Байден попал в затруднительное положение: несмотря на отсутствие открытых проявлений скорби в Белом доме, воздушный удар Израиля, повлекший за собой смерть Насроллы, усилил опасения об эскалации конфликта. Байден публично выразил свои усилия по предотвращению...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Марселюс Уильямс появляется на неопределенной фотографии
Политика

Казни Марселласа Уильямса вызвали новое рассмотрение стратегии Верховного суда в отношении смертной казни

Решение Верховного суда от этой недели, разрешающее штату Миссури провести казнь человека, осужденного за убийство 1998 года, несмотря на возражения прокуроров, вызвало новые нападки на политику суда в отношении смертной казни.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно