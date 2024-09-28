Предпочтение Ферреля опубликовать документальный фильм, в котором подробно описываются его отношения с трансгендерной женщиной перед предстоящими выборами.

Венчурный проект, сосредоточенный на продолжительной дружбе между Феррелом и бывшим главным сценаристом "Saturday Night Live" Харпер Стил, которая раскрывает ему свою транс-identity, отправляет их в путешествие по стране вместе, теперь доступен на Netflix. Их решение выпустить фильм до выборов было для них значимым.

Феррел поделился с Variety на премьере фильма в Лос-Анджелесе: "Во время нашей встречи с Netflix мы подчеркнули наше желание выпустить этот фильм до выборов."

Он продолжил: "Мы хотели предоставить достаточно времени аудитории, чтобы посмотреть его и, возможно, инициировать значительные дискуссии в своих семьях."

Фильм, названный "Уилл и Харпер", исследует позднюю трансформацию Стил и вопросы, с которыми сталкивается Феррел, чтобы понять её опыт. Во время их путешествия по стране они сталкиваются с и трогательными, и сложными ситуациями в своем документальном приключении.

Феррел заметил: "Меня поразило, как мы могли поддерживать постоянный диалог в течение шести часов каждый день в машине и погружаться в такие глубокие темы."

В свете политизированной природы прав транс-людей в различных регионах актуальность проекта стала очевидной. Недавнее исследование показало, что когда анти-транс законы принимаются на уровне штата, попытки самоубийства среди трансгендерных и небинарных подростков увеличиваются, с пиками до 72% среди подростков в штатах, где такие законы приняты.

Феррел прокомментировал: "У нас были люди, которые выразили желание посмотреть этот фильм с друзьями и семьей, которые могут не разделять ту же точку зрения, и они взволнованы тем, чтобы посмотреть его вместе." Он надеется, что "может быть, это поможет постепенно разрушить некоторые из этих барьеров."

Фильм "Уилл и Харпер" предоставляет множество возможностей для глубоких дискуссий о различных аспектах развлечений, учитывая его исследование трансформации Стил и путь Феррела к пониманию.

С выходом фильма Феррел и Стил хотят внести свой вклад в более широкие дискуссии о правах транс-людей и развлечениях, которые находятся в центре общественных дебатов.

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