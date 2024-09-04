- Предотвращение незаконной продажи на аукционе культурного артефакта Перу

Древний текстильный артефакт из древнего Перу был спасен немецкими властями от неминуемой незаконной онлайн-продажи и возвращен на родину. Министерство культуры и следственные органы в Гессене, а также Федеральное ведомство иностранных дел по просьбе перуанских культурных чиновников перехватили хорошо сохранившийся текстильный артефакт, изготовленный из хлопка и шерсти ламы. Об этом объявило Министерство культуры в Висбадене, которое затем передало артефакт перуанскому посольству в Берлине.

Министр культуры и искусства Гессена Тимон Греммельс (СДПГ) сказал: "Германия обязалась в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО 1970 года защищать мировое культурное наследие от повреждений, перемещений и незаконной торговли". Греммельс отметил, что текстильный артефакт не должен находиться в частных руках, а должен находиться в Перу, "где он может демонстрировать столетиями уходящее мастерство и способствовать культурной идентичности". Министр не раскрыл подробности о планируемом незаконном онлайн-аукционе. Перуанские культурные чиновники регулярно мониторят иностранные аукционные сайты.

Птицы с перьями, кошачьи фигуры и человеческие фигуры с геометрическими особенностями

По данным Министерства культуры Гессена, культура Чанка, коренная для центрального побережья Перу между 1000 и 1470 годами нашей эры, была известна своим выдающимся текстильным искусством. Ткачи этой культуры использовали техники, такие как газ, кружево, гобелен, сети и брокат. Часто они изображали птиц с перьями, кошачьи фигуры и человеческие формы в геометрически абстрактных формах, таких как изображающие человеческие тела в виде треугольных или трапециевидных ступенчатых фигур, пояснило министерство.

Иконография найденного культурного сокровища демонстрирует типичные геометрические волнистые узоры и человеческие фигуры в ярких желтых и красных тонах. "Благодаря уникальным климатическим условиям, эти произведения искусства, изготовленные из органических материалов, часто остаются почти нетронутыми в песчаных гробницах региона Чанка. В результате они играют значительную роль в научных исследованиях и реконструкции культурной идентичности в Перу", - было дальнейшим заявлением.

Текстильный артефакт является примером уникального художественного стиля культуры Чанка, который часто включает в себя изображения птиц с перьями, кошачьих фигур и человеческих форм в геометрических формах. Это культурное сокровище, ценное за свою историческую и художественную значимость, не должно находиться в частной собственности, а должно быть возвращено на родину в Перу, где оно может способствовать культурной идентичности нации и способствовать научным исследованиям. Другие примечательные работы этой культуры также можно найти с подобными геометрическими волнистыми узорами и яркими цветами.

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