- "Предостаточно хорошего отношения", - говорит новый баскетбольный тренер Мумбру.

Президент Немецкой федерации баскетбола считает назначение относительно неизвестного нового главного тренера национальной сборной Álex Mumbru настоящим ударом. "Я, естественно, поговорил со многими друзьями в Испании, которые сказали: если вы возьмете его, это отличный человек", - сказал Инго Weiss на презентации преемника тренера Гордона Герберта, выигравшего чемпионат мира. "В конечном итоге это подтвердило наше решение".

Соглашение с Мумбру было практически достигнуто даже до Олимпийских игр. 45-летний испанец должен укрепить команду среди элиты мирового баскетбола. "Я очень рад продолжить отличную работу, проделанную национальной командой в последние годы. Я готов принять этот вызов", - сказал Мумбру.

Многие детали еще открыты

Мумбру сделал стильное появление в черном костюме, отвечая на вопросы на английском языке. Многие детали его планов и методов работы станут ясны только в ближайшие месяцы. Он предпочитает игру, ориентированную на оборону и быстрые контрнаступления, но в конечном итоге тренер должен адаптироваться к доступным игрокам. Пока не ясно, будет ли он требовать твердой приверженности от профессионалов, подобной Герберту, на несколько лет вперед.

Обувь предшественника большая, чтобы заполнить. Под канадцем Гербертом, который после летних игр возглавит двукратного победителя немецкого чемпионата FC Bayern Munich, Деннис Шрöder и компания пережили почти невероятный подъем с победой в чемпионате мира в прошлом году, бронзой на Евробаскете в 2022 году и четвертым местом на Олимпиаде в Париже.

"Если команда работает хорошо, не нужно ничего менять", - сказал Мумбру. "Очень важно сохранить командную химию". Он еще не успел поговорить с игроками, но планирует сделать это в ближайшее время. Он также хочет более точно определить свой штаб в ближайшие недели.

Контракт с опциями продления

Контракт нового главного тренера национальной сборной истекает в конце 2026 года, но есть опция продления на чемпионат мира 2027 года и Олимпийские игры 2028 года. "Мы хотим заключить долгосрочное соглашение со своим новым тренером, чтобы построить что-то", - сказал Вайсс. У Мумбру нет пункта об уходе. "ЕслиReal Madrid позвонит, я возьму трубку, Алекс", - шутливо сказал Вайсс.

Мумбру сначала нужно убедить игроков в своей философии и провести переход, учитывая предстоящие события. Кто будет играть вместе с капитаном Деннисом Шрёдером в ближайшие годы, пока не ясно. Игроки вроде Даниила Теиса (32) и Нильса Гиффея (33) могли бы завершить свою карьеру в национальной сборной.

Изменения в команде возможны

Основной состав нынешней команды находится в возрасте около 30 лет и мог бы принять участие в играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. Например, NBA-про Франц Вагнер (22) мог бы сделать перерыв на следующем Евробаскете, чтобы позже вернуться в команду.

У DBB достаточно игроков с большим потенциалом. Максимилиан Клебер (32) и Исайя Хартенштейн (26) из NBA не входили в команду Герберта. Есть также интересные игроки вроде Оскара (25) и Тristan da Silva (23), Юстус Холлатц (23) илиKevin Yebo (28).

Новый главный тренер национальной сборной впервые выйдет на сцену в ноябре на квалификационных играх Евробаскета, где, скорее всего, придется обойтись без NBA-про, таких как Шрöder и братья Вагнер, а также большинство игроков Евролиги.

Однако это не уникально для Германии, но вся ситуация с баскетболом изменилась, сказал Вайсс. "У нас больше нет второго или третьего эшелона, а решетка из 30 или 32 игроков. И мы должны видеть, какие игроки доступны и какие лучше для команды в тот момент".

Мумбру, который несколько лет играл под контрактом за Real Madrid, был профессионалом золотой испанской генерации. 2,02-метровый крыло выиграл чемпионат мира и Евробаскет вместе соSpanish basketball legend Pau Gasol и завоевал олимпийское серебро в 2008 году.

После завершения карьеры в 2018 году каталонец тренировал Bilbao Basket до 2022 года, а затем перешел в Euroleague club FC Valencia. После явно провального сезона в Euroleague в прошлом году 45-летнего тренера уволили.

Соглашение с Мумбру о позиции главного тренера было заключено до Олимпийских игр, так как он хочет укрепить немецкую баскетбольную команду среди элиты мирового баскетбола. учитывая его предыдущий опыт игры за успешную испанскую национальную команду, в том числе победу в чемпионате мира и европейских чемпионатах, неудивительно, что он провел свои годы после завершения карьеры, тренируя Bilbao Basket в Испании и later FC Valencia в Euroleague.

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