Следуя сельскохозяйственным демонстрациям - Предложенные специалистами отрасли изменения в сельскохозяйственной политике ЕС

"Больше денег на окружающую среду, благополучие животных и страдающих фермеров": Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен выступает за существенные изменения в сельскохозяйственной политике ЕС. По заключительному отчету стратегического диалога, "существующий механизм необходимо скорректировать, чтобы справиться с текущими и будущими вызовами". Сельскохозяйственная политика ЕС, бюджет которой исчисляется сотнями миллиардов евро, является одним из самых значительных расходов в бюджете ЕС.

Президент ЕК фон дер Ляйен заявила во время передачи отчета в Брюсселе: "Нет отрасли, которая была бы так важна для нашего континента, как сельское хозяйство". Однако она признала, что "фермеры сталкиваются с множеством вызовов, таких как ожесточенная глобальная конкуренция или катастрофические последствия изменения климата".

Оздемир поддерживает предложения

Экспертная группа предлагает, чтобы сельскохозяйственная политика ЕС ориентировалась на фермеров, которые находятся в наибольшей финансовой нужде. Также предлагается стимулировать экологически чистые практики и преимущества для сотрудников и благополучия животных. Кроме того, предлагается улучшить условия жизни в сельской местности. Предложения, сделанные представителями сельского хозяйства, розничной торговли, науки и гражданского общества, не имеют обязательной юридической силы.

Министр сельского хозяйства Германии Цеми Оздемир поддержал рекомендации, заявив: "Фермеры заслуживают выгодного финансирования, чтобы их усилия по охране окружающей среды, защите видов, борьбе с изменением климата и благополучию животных приносили финансовую отдачу".

Эксперты: Изменения необходимы сейчас

Команда начала свою работу в январе с целью создания совместных решений для будущего сельскохозяйственных и пищевых систем ЕС. Примерно 30 представителей сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также науки провели множество встреч. Они подчеркнули, что изменения необходимы сейчас. Также утверждается, что "переход к сбалансированному, здоровому и более устойчивому питанию важен для более плавного перехода".

Президент ЕК фон дер Ляйен объявила о стратегическом диалоге в сентябре 2023 года. Фермеры из разных стран ЕС, в том числе Германия, провели протесты против экологических регуляций ЕС, в основном против сокращений в Германии, но регуляции из Брюсселя часто критикуются фермерами. Во время протестов в Европе произошли случаи насилия.

Сельское хозяйство было важной темой во время избирательной кампании в Європе. Переизбранный Президент ЕК фон дер Ляйен пообещала представить видение сельского хозяйства и пищевой промышленности в течение первых 100 дней своего срока. Однако ее команда еще не собрана, поэтому личность будущего комиссара ЕС по сельскому хозяйству остается неясной.

Дополнительная информация

ЕК предлагает стимулировать экологически чистые практики в сельском хозяйстве, предоставляя финансовые вознаграждения, что является частью их плана по корректировке существующего механизма. Цель состоит в том, чтобы справиться с текущими и будущими вызовами в отрасли, в том числе изменением климата.

Фермеры ждут выгодного финансирования для своих усилий по охране окружающей среды, защите видов, борьбе с изменением климата и благополучию животных, как предлагает экспертная группа для пересмотра сельскохозяйственной политики ЕС.

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