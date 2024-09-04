Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиПродовольственные продукты

Предложенные специалистами отрасли изменения в сельскохозяйственной политике ЕС

Усиленные, механизированные и иногда агрессивные фермеры ЕС организовали демонстрации – например, против экологических правил. Уже до инаугурации последней ЕК появились предложенные изменения.

 and  James Williams
Время чтения 2 минут

Следуя сельскохозяйственным демонстрациям - Предложенные специалистами отрасли изменения в сельскохозяйственной политике ЕС

"Больше денег на окружающую среду, благополучие животных и страдающих фермеров": Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен выступает за существенные изменения в сельскохозяйственной политике ЕС. По заключительному отчету стратегического диалога, "существующий механизм необходимо скорректировать, чтобы справиться с текущими и будущими вызовами". Сельскохозяйственная политика ЕС, бюджет которой исчисляется сотнями миллиардов евро, является одним из самых значительных расходов в бюджете ЕС.

Президент ЕК фон дер Ляйен заявила во время передачи отчета в Брюсселе: "Нет отрасли, которая была бы так важна для нашего континента, как сельское хозяйство". Однако она признала, что "фермеры сталкиваются с множеством вызовов, таких как ожесточенная глобальная конкуренция или катастрофические последствия изменения климата".

Оздемир поддерживает предложения

Экспертная группа предлагает, чтобы сельскохозяйственная политика ЕС ориентировалась на фермеров, которые находятся в наибольшей финансовой нужде. Также предлагается стимулировать экологически чистые практики и преимущества для сотрудников и благополучия животных. Кроме того, предлагается улучшить условия жизни в сельской местности. Предложения, сделанные представителями сельского хозяйства, розничной торговли, науки и гражданского общества, не имеют обязательной юридической силы.

Министр сельского хозяйства Германии Цеми Оздемир поддержал рекомендации, заявив: "Фермеры заслуживают выгодного финансирования, чтобы их усилия по охране окружающей среды, защите видов, борьбе с изменением климата и благополучию животных приносили финансовую отдачу".

Эксперты: Изменения необходимы сейчас

Команда начала свою работу в январе с целью создания совместных решений для будущего сельскохозяйственных и пищевых систем ЕС. Примерно 30 представителей сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также науки провели множество встреч. Они подчеркнули, что изменения необходимы сейчас. Также утверждается, что "переход к сбалансированному, здоровому и более устойчивому питанию важен для более плавного перехода".

Президент ЕК фон дер Ляйен объявила о стратегическом диалоге в сентябре 2023 года. Фермеры из разных стран ЕС, в том числе Германия, провели протесты против экологических регуляций ЕС, в основном против сокращений в Германии, но регуляции из Брюсселя часто критикуются фермерами. Во время протестов в Европе произошли случаи насилия.

Сельское хозяйство было важной темой во время избирательной кампании в Європе. Переизбранный Президент ЕК фон дер Ляйен пообещала представить видение сельского хозяйства и пищевой промышленности в течение первых 100 дней своего срока. Однако ее команда еще не собрана, поэтому личность будущего комиссара ЕС по сельскому хозяйству остается неясной.

Дополнительная информация

ЕК предлагает стимулировать экологически чистые практики в сельском хозяйстве, предоставляя финансовые вознаграждения, что является частью их плана по корректировке существующего механизма. Цель состоит в том, чтобы справиться с текущими и будущими вызовами в отрасли, в том числе изменением климата.

Фермеры ждут выгодного финансирования для своих усилий по охране окружающей среды, защите видов, борьбе с изменением климата и благополучию животных, как предлагает экспертная группа для пересмотра сельскохозяйственной политики ЕС.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Продолжается заключение бывшего генерального директора Wirecard, Брауна.
Экономика

Продолжается заключение бывшего генерального директора Wirecard, Брауна.

После четырех лет в тюрьме окружной суд Мюнхена объявил, что бывший CEO Wirecard Нолан Браун останется в заключении в соответствии с ходом судебного процесса.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Первая женщина-лидер заводского совета Volkswagen - это кто?
Экономика

Первая женщина-лидер заводского совета Volkswagen - это кто?

- Первая женщина-лидер заводского совета Volkswagen - это кто? В стратегии автопроизводителя Вольксваген (VW) по сокращению расходов на миллиарды евро проверяется сила председателя профсоюзного комитета: Первой женщиной, возглавившей профсоюзный комитет компании, стала Даниэла Кавалло. 49-летняя Кавалло имеет богатый опыт работы в компании на высоких должностях. Ее карьера началась в 1994

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
СSector автопрома испытывает постоянное напряжение: До пандемии продажи остаются недостижимыми.
Экономика

Продажи автомобилей значительно сократились примерно на 30%

Продажи автомобилей значительно сократились примерно на 30% Автомобильный рынок переживает спад, особенно в сегменте электромобилей, которые испытывают существенные потери по сравнению с предыдущим годом. Эксперт называет несколько причин сложившейся ситуации, в том числе внешние факторы, влияющие на баланс. Регистрация новых автомобилей в Германии в августе резко снизилась, как сообщило Федеральное

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Преодолевая всплеск инфляции, согласно утверждениям президента Бундесбанка Нагеля.
Экономика

По словам главы Федеральной резервной системы, инфляция достигла пика.

В евuraleйской зоне и Германии наблюдается снижение темпов инфляции. Немецкий centralный банк считает, что преодолены наиболее тяжелые условия. Президент немецкого centralного банка Нагель колеблется в вопросе о снижении процентных ставок Европейским centralным банком.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Конфиденциальность данных - это сложный вопрос, который часто не получает достаточного внимания
Федеральные земли Германии

Курс по переходу на финансовое руководство по ВСУ - случаи нарушения безопасности данных

Неразумная осмотрительность, человеческие ошибки или дефектные процессы регистрации на различных платформах могут привести к нарушению конфиденциальности данных в различных секторах.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
В будущем, цифровая доступность должна распространяться и на историческую улицу Йегенгассе.
Федеральные земли Германии

Исследование исторических временных рамок в цифровом виде в контексте Франкфуртской еврейской улицы (Judengasse).

Будущие направления для памятных опытов: Скоро в Франкфурте станет доступен цифровой путь через повседневную жизнь исторической Юденгассе.Modern technology предоставит возможности для вовлечения более молодых поколений.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Полная признание необходимости трансформаций в национальной команде.
Спорт

Национальная сборная "значительно изменилась"

Никлас Фюллькруг отмечает заметные изменения в национальной команде. Он готов к свежей роли, но хочет включить свои привычные навыки. Соревнование запланировано на предстоящее лето.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В трагическом пожаре, охватившем башенный комплекс Grenfell в Лондоне 14 июня 2017 года, погибли 72...
Панорама

Огненный пожар в Гренфеллской башне: в отчете раскрываются серьезные обвинения

Начало быстрого распространения пожара в здании Гренфелл Тауэр в Лондоне occurred в июне 2017 года. Наконец, был опубликован ожидаемый отчет о причинах этого события.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно